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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Олена Риковцева
Олена Риковцева
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У Зеленского есть все шансы победить

6.6тЧитати матеріал російською

Я хочу сказать хорошие слова про украинские выборы.

При том? что я сегодня не посмотрела ни одного ток-шоу про украинские выборы по российским каналам))

Так вот. Я начну вообще не с Украины. Я начну с совхоза имени Ленина, которым руководит Грудинин П.Н., горячей поклонницей деятельности которого я являюсь.

Потому что он реальный слуга народа. Реальный. Не киношный. Не формальный. Не телеизбранный - т.е. избранный тоталитарным ящиком - как Путин.

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Я про этот совхоз писала - повторяться не буду. Это чудо света. На фоне остальной России. Ровно поэтому Грудинин стал самым страшным чудищем для действующей власти. И ровно поэтому, когда он шел на президентские выборы от КПРФ, они дико мочили его в своем ящике.

Потому что он был реальным конкурентом Путину. Реальным. Раз он реальный слуга народа - он был реальным конкурентом. Потому что народ жопой почуял, вот где его реальный слуга. Но поскольку ящик сильнее мозга, который тем более в жопе, он эти чувства замочил в зародыше.

Никакого второго тура конечно не случилось. Да это и невозможно в России в принципе.

Раз - хорошее про украинские выборы. Там второй тур не просто возможен. Там скорее без него невозможны выборы.

Продолжаем разговор о Грудинине.

Приезжаю сейчас из короткого отпуска и читаю новости: умер Жорес Алферов, КПРФ освободившийся мандат в Думе передает Грудинину. Мне с одной стороны жалко, что ему нужно оставить совхоз, а с другой стороны я радуюсь, что вот он трамплинчик, что его будут слышать, ему обязаны будут давать трибуну и пр. Ну, шанс на рост толкового человека.

У Зеленского есть все шансы победить

С третьей стороны, я не верю!! Я не верю, что ему дадут мандат думца. Да с какой стати им пускать его в свое лежбище. Не Думе. Кремлю! Потому что Кремль решает, кому под ним лежать в Думе. И я вчера слушаю Соловьева, который пеной исходит: в Думу! Пустили! Олигарха! От КПРФ! Аж визжит!! И я поражаюсь, как?! Неужели пустили?!

А сегодня - хоп. Все встает на свои места. Не пустили. Центризбирком отказал. И РБК, конечно, же пишет: потому что Кремль его не хочет. Хотя казалось бы, причем тут Кремль? И это вообще должна была быть формальность: КПРФ кому решит, тому и передает освободившийся мандат! А вот хрен. Кремль сказал: хрен. И Зюганов щас ерепенится! И грозится Верховным Судом! А вот хрен в квадрате. Не видать Грудинину Думы. Потому что слуга народа. Туда таких не берут. А тем более в президенты.

И я снова возвращаюсь в Украину.

Два - хорошее про украинские выборы.

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Спасибо, дорогой Леонид Макарович. Вы первым подарили постсоветскому пространству счастливую возможность наблюдать, как можно с достоинством уходить из власти. В честной борьбе. Уходить!

У Зеленского есть все шансы победить

Спасибо, Петр Алексеевич. Вы и сейчас, спустя четверть века, вы не поступаетесь этими принципами. При вас мы увидели, что вот у такого неожиданного, неполитического, необремененного "опытом госуправления" кандидата как Владимир Зеленский есть все шансы вас победить.

Спасибо. Это ужасная глупость, которую говорят, что "Украина повторяет все ошибки России". Нет. Она идет своим путем, совершенно невиданным в России. То есть не то, чтобы совсем своим, она идет нормальным западным, а мы идем нормальным для той постсоветской части, где нормально, чтобы правил до ста лет, а потом твоим именем назвали бы страну. Путина. Пучина. И конечно никаких грудининых. Ни в качестве депутатов, ни в качестве кандидатов. Никаких слуг народа. Только царь.

Украина, во класс, что вы не Россия. Трудно, тяжело, гадит (та же соседка), но класс. Правда.

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Автор
Олена РиковцеваОлена Риковцева
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїРосія
Джерело
Джерело:Facebook Елены Рыковцевой
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Украина входит в Европу с заднего двора, практически повторяя французский террор с гильотинами и немецкие штурмотряды коричневых. Единственный плюс, может быть, что уже вызывает это всё отвращение большей части людей, и шанс может быть в том, чтобы пришли к единственно приемлемой людьми форме власти - прямому народовластию. У России тоже есть шанс всё перевернуть, но без того, чтобы пройти хаос и насилие -разве возможно? как?
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Неуважаемый автор не лезьте со своими советами из Росии Лепите вы в России свою власть грудинина А народ Украины Сам разберётся со своей властью Именно олигархи через свои СМИ и Зомбиящик И Лепит положительного героя из неопытного комика Зеленского В головах люмпинизированого населения Образ положительного Голобородько А управлять страной будут олегархи и рашать все будет олегарх Коломойский Из-за чего в стране будет хуже чем сейчас Почему коломойскому самому не пойти на выборы и народ бы определился какой кандидат им больше нравится Ну он предпочел остаться в тени и выставил две кандидатуры Зеленский и Тимошенко кто-то один но пройдёт Зеленский скорее всего технический кандидат и прикрывающий Но стране от этого только будет ХУЖЕ
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Малахов Егор
Малахов Егор
Коррупционеры и олигархи боятся Зеленского как черти ладана ! Потому что он может разорвать этот круг поруки и прикрывательства на всех уровнях. Потому,что он молод и ему надоели эти наглые воры и приспособленцы...спекулянты и жулики. Он молод...видел Европу и Запад....он тоже хочет так жить! Если хотите....Зеленский сыграл сам себя в фильме,,Слуга народа,,.....и хочу сказать что Зеленский очень добрый человек. Я бы выбрал себе роль более радикального ,,слуги,, Дайте дорогу молодому поколению исправить наши ошибки !!!!! Или вы думаете что вновьвыбранный вами из старых проныр..... бывший олигарх и коррупционер станет лучше править Украиной чем нынешний ,,гарант,,??? Одно из двух.....либо Порошенки на века, либо открываем двери для молодого и прогрессивного будущего ! Аминь !
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2 из 5 ответов | показать все
Малахов Егор
Малахов Егор
Мезенцев Александр, Ти то откуда все это знаешь ? Тебе шо..СБУ докумены показывало или отчеты свои ? Или может твой папа агент ФБР по экономическим преступлениям совместно с Украинской фискальной службой предоставил обвинительные документы?
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Малахов Егор
Малахов Егор
Мезенцев Александр, а тебе кто больше нравится в президенты???? Парасенко илли Янукович?А может Бойко ? Раскрой свою тайну..расскажи...приведи аргументы за и против!!!
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