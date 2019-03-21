Путина устраивает любой новый президент Украины, кроме действующего главы украинского государства.

Об этом заявил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью проекту "На троих". Он сказал, что Путина устраивает любой президент Украины, который сделает страну слабее.

"Я понимаю, что кто угодно кроме Порошенко. На мой взгляд, если говорить о нашем, пророссийском кандидате в президенты Украины, то у нас - мистер Хаос. Чем больше хаоса, чем слабее кандидат, тем, Путин считает, что это выгоднее России. Собственного кандидата у нас нет: Тимошенко, Зеленский, Бойко ещё какие-то люди - неважно. Мистер Хаос нас удовлетворяет", - сказал Венедиктов.

Повторю ещё не раз перед выборами 31 марта - думайте, слушайте, читайте, анализируйте...

Украине не хватит ресурсов, чтобы сохранить нейтралитет. Поэтому, чтобы Россия не поглотила нашу страну, необходимо примкнуть к сильному военному блоку, ведь в Кремле понимают только аргументы силы. На Западе уже не рассматривают Россию как союзника и поняли, что главной целью Путина является разрушение системы коллективной безопасности в Европе и создание новой формы империи.

Для президента новой каденции первостепенной задачей является вступление Украины в НАТО. Вся демагогия на социальные темы возможна только лишь потому, что наши защитники отлично делают свою работу и сдерживают вторую по силе армию мира.

Решающая битва за Украину ещё впереди, в которой мы обязательно победим.

Все буде добре!

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