"Ему ничего не нужно! Он просто переживает за Украину": друг детства рассказал неизвестные факты о Зеленском

Свои первые шаги в шоу-бизнесе кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский делал еще в школе. Именно там была создана команда, куда входили друзья, а в будущем и коллеги по "Кварталу 95".

Многие из них жили в так называемом "муравейнике" – комплексе 9-этажных панелек на улице 27 Партсъезда. Тут обитала и будущая жена Зеленского Елена.

Одним из любимых артистов будущего политика и шоумена тогда был Геннадий Хазанов. А еще Зеленский любил ходить в криворожский театр, увлекался спортом и толкал штангу. Подробнее о школьных годах Зе OBOZREVATEL рассказал его одноклассник Андрей Заславский.

Любимый актер – Хазанов

Сейчас школа №95 в Кривом Роге, где учился Зеленский, называется гимназией. Правда, тут не работают стационарные телефоны, как впрочем и в институте, где преподает папа кандидата в президенты – Александр Семенович. Хулиганы украли телефонные кабели, и уже не первый год учебные заведения без связи.

Дом, где вырос Зеленский, называют "муравейник" Украинская правда

Улицу 27 Партсъезда, на которой вырос Зеленский, недавно переименовали, теперь она называется имени Виталия Матусевича. Не изменился только сам "муравейник".

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"Я не знаю ни одного из своих соседей, кто бы во втором туре не проголосовал бы за Володю. Хотя в первом туре были варианты. У нас же тут был такой кандидат как Александр Вилкул. А вот сейчас уже все за Зеленского", – рассказал OBOZREVATEL одноклассник и школьный товарищ Владимира Андрей Заславский.

Андрей Заславский Facebook Андрея Заславского

Андрей с Владимиром давно не виделись, у одноклассника нет даже телефона бывшего товарища. Но дела это не меняет, мужчина внимательно следит за всеми событиями вокруг Зе.

"Я бы сказал о Володе, что он редкий трудоголик. Именно благодаря этому качеству он и добился успеха в КВН. Команду он создал еще в школе. Он приглашал меня на репетиции, я наблюдал за всем, что происходит на сцене. Порой все затягивалась до 12 ночи. Я уже говорю: "Все, Володя, я спать пошел. Ты собираешься?". А он отвечает: "Нет, мы будем еще репетировать, пока номер не доведем до идеала". И они еще до часу ночи отрабатывали каждый жест, каждое слово, каждую эмоцию. А утром Володя спокойно приходил на уроки. И учился он хорошо, я удивлялся ему", – вспоминает Заславский.

Зеленский с родителями Риммой Владимировной и Александром Семеновичем

Но увлекался Зеленский не только КВНом. Одноклассник рассказывает, что тогда кандидат в президенты еще и выступал в "Что? Где? Когда?".

"У нас было даже такое соперничество – Володя пытался втянуть меня в КВН, а я его в "Что? Где? Когда?". Я тогда создал команду и мечтал, что у нас будет своя криворожская команда. Володя в ней участвовал. И знаете, был неплохим знатоком, даже лучшим", – говорит бывший одноклассник.

Андрей Заславский вспоминает, что Зеленский был одним из тех, с кем можно было говорить не только на школьные темы, но и сходить в театр.

"Квартал 95" в молодости ВКонтакте

"Попробуйте затащить обычного школьника в театр. А мы с Володей ходили в наш криворожский театр, смотрели выступления, наблюдали за игрой актеров. С ним можно было говорить на разные философские темы, он глубоко мыслил. Тогда его любимым актером был Геннадий Хазанов, Володя даже чем-то похож на него, он унаследовал его интонации, приемы. Мы часто обсуждали выступления Хазанова, анализировали его игру", – рассказал мужчина.

Манжосов любил танцевать

В одном классе с Зеленским учился и Денис Манжосов, который недавно оскандалился с "обличающей" Зе пресс-конференцией. В этой же школе был и Александр Пикалов.

"Пикалова я видел, но близко мы не были знакомы. А вот Денис учился с нами. Но тогда он очень хорошо танцевал, мы даже думали, что он посвятит свою жизнь танцам", – отметил Заславский.

Родители Зеленского с внучкой РБК

Зеленский в детстве РБК

Вообще выпуск в 1995 году этой школы был достаточно сильным.

"Наш класс был с углубленным изучением английского языка. Первым нашим классным руководителем была Жанна Иосифовна Кильштейн. Она преподавала английский и заставляла всех разговаривать между собой даже на перемене только этом языке. Потом она уехала в Израиль, и классом руководила Галина Геннадьевна. С ней мы тоже общались только на английском языке. Мы каждый год в школе сдавали экзамен по иностранному языку, поэтому подготовка у нас была очень высокой. А сама школа была русскоязычной, как и все школы в начале 90-х", – продолжает бывший одноклассник Зеленского.

"Их чувства были серьезными и глубокими"

Будущая жена шоумена Лена тоже училась в 95-й школе, но в параллельном классе. А жила в этом же "муравейнике".

Зеленский с женой Еленой Facebook Андрея Заславского

"Они с Леной встречаться начали еще в школе. И с самого начала их чувства были серьезными и глубокими. Я даже по-хорошему им завидую. Лена жила в соседнем со мной подъезде в том же "муравейнике". И каждый вечер Володя стоял внизу и ждал ее. Лена выходила со свое собачкой по кличке Катя и они шли гулять вокруг дома, по паркам. И когда они закончили школу, он также приходил и ждал ее возле подъезда, там Володю всегда можно было встретить", – говорит Заславский.

Что касается дома Зеленского, то и Андрей, и многие другие вспоминают, что в их четырехкомнатной квартире постоянно тусили друзья и одноклассники Володи.

"Папа обычно здоровался с нами и удалялся в свою комнату. А мама всегда старалась угостить нас чем-то вкусным. В квартире у них была штанга. Отец Володи раньше толкал штангу, потом и Володя этим увлекался. Он мне ее показывал, я даже пробовал ее поднять, уже не помню какой там был вес", – пояснил мужчина.

Отец Зеленского (в центре) заведует кафедрой kneu.dp.ua

Мама Владимира Зеленского РБК

"Никакой он не наркоман!"

Андрей Заславский на своей страничке в соцсети установил баннер в поддержку школьного товарища. И говорит, что это первые выборы в его жизни, где он с первого дня точно знает, за кого будет голосовать.

"Я думаю, что Володя будет президентом, который хочет Украине только добра. Он состоятельный и успешный человек, ему лично ничего не нужно, он просто переживает за Украину. К сожалению, сейчас против него много провокаций, его называют наркоманом. Но послушайте, Володя занимается спортом, он и на своих выступлениях демонстрировал мышцы. Наркоманы так не выглядят, это понятно без всяких анализов!" – уверен Андрей.

Кандидат в президенты занимается в зале Instagram Владимира Зеленского

Instagram Владимира Зеленского

Также одноклассник надеется, что в чем-то Зеленский будет похож на своего персонажа из "Слуги народа" Голобородько. Этот сериал он внимательно смотрит.

"Помните, в фильме он посылает МВФ в задницу. Как-то в интервью его спросили: в реальной жизни он так поступит? На что Володя ответил, что нет, он не собирается использовать такую лексику. А к тому же считает, что всегда нужно договариваться и искать компромиссы. Хотя мы хотим, чтобы он был больше похож на своего персонажа", – рассуждает Заславский.

Еще бывший одноклассник очень жалеет, что люди, называющие себя националистами, не хотят голосовать за Зеленского. Потому что для них важно, что будущий президент плохо владеет украинским языком.

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"Я согласен с тем, что выучив язык, мы лучше жить не станем. Володя – выходец из русскоговорящего города. Где в основном раньше голосовали за Партию регионов, за коммунистов, да и в первом туре поддерживали Вилкула. Правда, сейчас среди моих соседей нет ни одного человека, кто бы не собирался голосовать за Зеленского. Думаю, нам не стоит торопиться так навязывать украинский язык, тотально все переводить. Пройдет одно-два поколения, и люди сами заговорят по-украински", – рассуждает одноклассник.

Молодой Зеленский ВКонтакте

Бывший товарищ Зеленского мечтает, чтобы на этот раз за Зе проголосовало более 90%.

"Я очень этого хочу. На западе за него тоже много голосов отдали. Он представляет серьезную угрозу только для власти. И не только для Порошенко, а для всей власти. У нас президенты и премьеры меняются, а суть остается такой же. А Володя хочет все поменять", – уверен Андрей Заславский.

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