"Йому нічого не потрібно! Він просто переживає за Україну": друг дитинства розповів невідомі факти про Зеленського

Свої перші кроки в шоу-бізнесі кандидат у президенти України Володимир Зеленський робив ще у школі. Саме там була створена команда, куди входили друзі, а в майбутньому і колеги по "Кварталу 95".

Багато з них жили в так званому "мурашнику" — комплексі 9-поверхових панельок на вулиці 27 Партз'їзду. Тут жила і майбутня дружина Зеленського Олена.

Одним з улюблених артистів майбутнього політика і шоумена тоді був Геннадій Хазанов. А ще Зеленський любив ходити у криворізький театр, захоплювався спортом і штовхав штангу. Детальніше про шкільні роки Зе OBOZREVATEL розповів його однокласник Андрій Заславський.

Улюблений актор — Хазанов

Зараз школа №95 у Кривому Розі, де навчався Зеленський, називається гімназією. Щоправда, тут не працюють стаціонарні телефони, втім як і в інституті, де викладає тато кандидата у президенти — Олександр Семенович. Хулігани вкрали телефонні кабелі, і вже не перший рік навчальні заклади без зв'язку.

Будинок, де виріс Зеленський, називають "мурашник" Українська правда

Вулицю 27 Партз'їзду, на якій виріс Зеленський, нещодавно перейменували, тепер вона називається імені Віталія Матусевича. Не змінився лише сам "мурашник".

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"Я не знаю жодного зі своїх сусідів, хто б у другому турі не проголосував би за Володю. Хоча в першому турі були варіанти. У нас же тут був такий кандидат як Олександр Вілкул. А ось зараз уже всі за Зеленського", — розповів OBOZREVATEL однокласник і шкільний товариш Володимира Андрій Заславський.

Андрій Заславський Facebook Андрія Заславського

Андрій з Володимиром давно не бачилися, в однокласника немає навіть телефону колишнього товариша. Але справи це не змінює, чоловік уважно стежить за всіма подіями навколо Зе.

"Я б сказав про Володю, що він рідкісний трудоголік. Саме завдяки цій якості він і домігся успіху в КВН. Команду він створив ще у школі. Він запрошував мене на репетиції, я спостерігав за всім, що відбувається на сцені. Часом все затягувалася до 12 ночі. Я вже кажу: "Все, Володю, я спати пішов. Ти збираєшся?". А він відповідає: "Ні, ми будемо ще репетирувати, поки номер не доведемо до ідеалу". І вони ще до першої години ночі відпрацьовували кожен жест, кожне слово, кожну емоцію. А вранці Володя спокійно приходив на уроки. І навчався він добре, я дивувався йому", — згадує Заславський.

Зеленський з батьками Риммою Володимирівною і Олександром Семеновичем

Але захоплювався Зеленський не тільки КВН. Однокласник розповідає, що тоді кандидат у президенти ще й виступав у "Що? Де? Коли?".

"У нас було навіть таке суперництво — Володя намагався втягнути мене в КВН, а я його в "Що? Де? Коли?". Я тоді створив команду і мріяв, що у нас буде своя криворізька команда. Володя в ній брав участь. І знаєте, був непоганим знавцем, навіть кращим", — каже колишній однокласник.

Андрій Заславський згадує, що Зеленський був одним із тих, з ким можна було говорити не тільки на шкільні теми, але і сходити в театр.

"Квартал 95" у молодості ВКонтакте

"Спробуйте затягнути звичайного школяра в театр. А ми з Володею ходили в наш криворізький театр, дивилися виступи, спостерігали за грою акторів. З ним можна було говорити на різні філософські теми, він глибоко мислив. Тоді його улюбленим актором був Геннадій Хазанов, Володя навіть чимось схожий на нього, він успадкував його інтонації, прийоми. Ми часто обговорювали виступи Хазанова, аналізували його гру", — розповів чоловік.

Манжосов любив танцювати

В одному класі з Зеленським навчався і Денис Манжосов, який нещодавно втрапив у скандал з "викривальною" прес-конференцією. У цій самій школі був і Олександр Пікалов.

"Пікалова я бачив, але близько ми не були знайомі. А ось Денис навчався з нами. Але тоді він дуже добре танцював, ми навіть думали, що він присвятить своє життя танцям", — зазначив Заславський.

Батьки Зеленського з онукою РБК

Зеленський у дитинстві РБК

Взагалі випуск в 1995 році цієї школи був досить сильним.

"Наш клас був з поглибленим вивченням англійської мови. Першим нашим класним керівником була Жанна Йосипівна Кільштейн. Вона викладала англійську і змушувала всіх розмовляти між собою навіть на перерві лише цією мовою. Потім вона поїхала до Ізраїлю, і класом керувала Галина Геннадіївна. З нею ми теж спілкувалися лише англійською мовою. Ми щороку у школі складали іспит з іноземної мови, тому підготовка у нас була дуже високою. А сама школа була російськомовною, як і всі школи на початку 90-х", — продовжує колишній однокласник Зеленського.

"Їхні почуття були серйозними і глибокими"

Майбутня дружина шоумена Олена теж навчалася в 95-й школі, але в паралельному класі. А жила у цьому самому "мурашнику".

Зеленський з дружиною Оленою Facebook Андрія Заславського

"Вони з Оленою зустрічатися почали ще в школі. І від самого початку їхні почуття були серйозними і глибокими. Я навіть по-доброму їм заздрю. Олена жила в сусідньому зі мною під'їзді в тому самому "мурашнику". І щовечора Володя стояв внизу і чекав на неї. Олена виходила зі своїм песиком на кличку Катя і вони йшли гуляти навколо будинку, по парках. І коли вони закінчили школу, він також приходив і чекав її біля під'їзду, там Володю завжди можна було зустріти", — каже Заславський.

Що стосується будинку Зеленського, то і Андрій, і багато інших згадують, що в їхній чотирикімнатній квартирі постійно тусувалися друзі та однокласники Володі.

"Батько зазвичай вітався з нами і віддалявся до своєї кімнати. А мама завжди намагалася пригостити нас чимось смачним. В квартирі у них була штанга. Батько Володі раніше штовхав штангу, потім і Володя цим захоплювався. Він мені її показував, я навіть пробував її підняти, вже не пам'ятаю яка там був вага", — пояснив чоловік.

Батько Зеленського (в центрі) завідує кафедрою kneu.dp.ua

Мама Володимира Зеленського РБК

"Ніякий не наркоман!"

Андрій Заславський на своїй сторінці в соцмережі встановив банер на підтримку шкільного товариша. І каже, що це перші вибори в його житті, де він з першого дня точно знає, за кого голосуватиме.

"Я думаю, що Володя буде президентом, який хоче Україні лише добра. Він заможний і успішний, йому особисто нічого не потрібно, він просто переживає за Україну. На жаль, зараз проти нього багато провокацій, його називають наркоманом. Але послухайте, Володя займається спортом, він і на своїх виступах демонстрував м'язи. Наркомани так не виглядають, це зрозуміло без усяких аналізів!" — впевнений Андрій.

Кандидат у президенти займається у залі Instagram Володимира Зеленського

Instagram Володимира Зеленського

Також однокласник сподівається, що в чомусь Зеленський буде схожий на свого персонажа з "Слуги народу" Голобородька. Цей серіал він уважно дивиться.

"Пам'ятаєте, у фільмі він посилає МВФ у дупу. Якось в інтерв'ю його запитали: чи він так вчинить у реальному житті? На що Володя відповів, що ні, він не збирається використовувати таку лексику. А до того ж вважає, що завжди треба домовлятися і шукати компроміси. Хоча ми хочемо, щоб він був більше схожий на свого персонажа", — міркує Заславський.

Ще колишній однокласник дуже шкодує, що люди, які називають себе націоналістами, не хочуть голосувати за Зеленського. Бо для них важливо, що майбутній президент погано володіє українською мовою.

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"Я згоден з тим, що вивчивши мову, ми краще жити не станемо. Володя — виходець із російськомовного міста. Де переважно раніше голосували за Партію регіонів, за комуністів, та й у першому турі підтримували Вілкула. Щоправда, зараз серед моїх сусідів немає жодної людини, хто б не збирався голосувати за Зеленського. Думаю, нам не варто поспішати так нав'язувати українську мову, тотально все переводити. Мине одне-два покоління, і люди самі заговорять українською", — міркує однокласник.

Молодий Зеленський ВКонтакте

Колишній товариш Зеленського мріє, щоб цього разу за Зе проголосувало понад 90%.

"Я дуже цього хочу. На заході за нього теж багато голосів віддали. Він являє серйозну загрозу лише для влади. І не тільки для Порошенка, а для всієї влади. У нас президенти і прем'єри змінюються, а суть залишається такою самою. А Володя хоче все поміняти", — впевнений Андрій Заславський.

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