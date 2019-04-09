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Вибори президента України 2019

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Дебати Зеленського і Порошенка: українці хочуть "битви" на "Олімпійському"

1.7тЧитати матеріал російською

Безліч українців сумніваються в тому, що дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть відбутися, однак більш схильні до їх проведення на НСК "Олімпійський" в Києві.

Такою думкою поділилися читачі в опитуванні на OBOZREVATEL. Всього участь в голосуванні взяли 30,5 тисяч осіб.

На думку 38% респондентів, Зеленський, який першим публічно викликав Порошенка на дебати, не прийде на них. Ще 6% вважають, що від зустрічі відмовиться діючий президент.

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Дебати Зеленського і Порошенка: українці хочуть "битви" на "Олімпійському"

У той же час 33% розраховують, що дебати все ж відбудуться і обидва кандидати з'являться перед другим туром на НСК "Олімпійський". Ще 15% упевнені, що зустріч відбудеться в студії Громадського телебачення.

Решта 8% допускають, що кандидати виберуть для дебатів нейтральне місце.

Дебати Зеленського і Порошенка: українці хочуть "битви" на "Олімпійському"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЦВК і "Суспільне" поставили крапку в епопеї з дебатами Зеленського і Порошенка, яка почалася буквально відразу ж після першого туру виборів.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
НСК Олімпійський
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ну вот опять "украинцы хотят", а сколько этих хотельщиков зрелищ на самом деле? тысяч 100? или всего 100 человек? Какое право имеет автор распространять это на всех украинцев?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Главсвин будет проводить дэбаты в свинарнике со свинарчуками
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