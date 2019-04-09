Дебати Зеленського і Порошенка: українці хочуть "битви" на "Олімпійському"

Безліч українців сумніваються в тому, що дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть відбутися, однак більш схильні до їх проведення на НСК "Олімпійський" в Києві.

Такою думкою поділилися читачі в опитуванні на OBOZREVATEL. Всього участь в голосуванні взяли 30,5 тисяч осіб.

На думку 38% респондентів, Зеленський, який першим публічно викликав Порошенка на дебати, не прийде на них. Ще 6% вважають, що від зустрічі відмовиться діючий президент.

У той же час 33% розраховують, що дебати все ж відбудуться і обидва кандидати з'являться перед другим туром на НСК "Олімпійський". Ще 15% упевнені, що зустріч відбудеться в студії Громадського телебачення.

Решта 8% допускають, що кандидати виберуть для дебатів нейтральне місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЦВК і "Суспільне" поставили крапку в епопеї з дебатами Зеленського і Порошенка, яка почалася буквально відразу ж після першого туру виборів.

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