Порошенко придет на дебаты на НСК "Олимпийский": названо условие

Президент Украины Петр Порошенко может прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля к своему сопернику, кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Это возможно только при условии встречи до начала дебатов в студии "Суспільного мовлення", которые запланированы на 20:00 того же дня. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил советник Порошенко Олег Медведев.

"По инструкции ЦИК, на "Суспільне" нужно приехать в 19:30, потому что должна пройти жеребьевка. Поэтому предложение Порошенко – провести такие дебаты на стадионе с 16 до 18 часов", – объяснил член штаба президента.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Медведев высказал предположение, что команда Зеленского могла умышленно назначить начало дебатов на "Олимпийском" на 19:00, чтобы поставить президента перед выбором – остаться на НСК или поехать, как того требует закон, в телестудию.

"Мы будем выполнять закон, хотя, может, на стадионе будет больше аудитория, больше телеканалов это покажут. Но закон есть закон и это важнее, чем "Стадион, так стадион", – подытожил Медведев.

Как писал OBOZREVATEL, глава страны ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 числа.

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