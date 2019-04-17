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Вибори президента України 2019

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Дебати Зеленського і Порошенка: з'явилося відео грандіозної підготовки на "Олімпійському"

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У середу, 17 квітня, в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" почали встановлювати сцену для дебатів між кандидатом в президенти Володимиром Зеленським та главою держави Петром Порошенко, які призначені на 19 квітня.

Відео з монтажем сцени опублікував телеграм-канал "Post Enot".

"Швидше за все, буде поставлена ще одна така ж, оскільки кандидати не можуть домовитися про те, де повинна бути розташована зона для тих, хто прийшов людей", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Команди кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський".

  • У НСК "Олімпійський" розповіли, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – з 09:00 до 00:00 19 квітня.

  • Володимир Зеленський показав відео, як проходить підготовка до дебатів з Петром Порошенко на НСК "Олімпійський". Актор підкреслив, що дебати пройдуть 19 квітня і почнуться о 19:00.

  • Також Зеленський повідомив, що вже почалася безкоштовна реалізація квитків на сайті debaty2019.org.ua. За його словами, Порошенко хоче встановити на стадіоні другу сцену і розділити групи підтримки.

  • Додамо, що у правоохоронців достатньо коштів, складу і законодавчої бази, щоб забезпечити безпеку під час дебатів кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський".

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дебатиНСК Олімпійський
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