"Розрив скоротився": соціолог оцінив дебати Порошенка

Виступ кандидата у президента Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" 14 квітня підтримає та навіть підвищить його рейтинг перед другим туром виборів.

"Я думаю, що виступ Порошенка буде підтримувати його рейтинг і, можливо, трошки підвищить його. Я гадаю, що кожного дня ми будемо бачити коливання залежно від того, як поводитимуться кандидати", — сказав у коментарі OBOZREVATEL соціолог Дмитро Дмитрук.

За його словами, розрив між двома кандидатами буде скорочуватися, і це пов'язано не лише з діяльністю Порошенка і Зеленського, але й з особливістю мобілізації електорату до другого туру.

"Якщо подивитися на результати першого туру, там є доволі докладна соціально-демографічна характеристика виборців кожного з кандидатів, і я думаю, що вони прийдуть до другого туру з розривом дещо меншим за той, що був у першому турі. Наразі я б сказав, що розрив скоротився і коливається у межах 60% на 40%", — повідомив соціолог.

Що стосується можливого проведення дебатів 19 квітня, то Дмитрук взагалі сумнівається у тому, що вони відбудуться. Та навіть якщо кандидати зустрінуться, це мало вплине на вибір українців.

"З того, як усе розвиваються, ці дебати скоріше не відбудуться, ніж відбудуться. По-друге, вони не встигнуть сильно змінити громадську думку за два дні до другого туру виборів. Треба буде дивитися, але я думаю, що на той час вже буде зрозуміло, хто є переможцем. І ці дебати проводитимуться на утримання свого електорату", — вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати соціологічного опитування до другого туру виборів президента України, згідно з яким серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% — за Володимира Зеленського, 29% — за Петра Порошенка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал