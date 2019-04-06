"Навіть не здогадувався!" Кірякулов прояснив ситуацію з Зеленським

Лікар загальної гігієни, колишній учасник українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор масовки серіалу "Свати" Владислав Кірякулов, який брав аналізи у кандидата в президенти Володимира Зеленського, заявив, що раніше не був знайомий з шоуменом.

За його словами, все це вигадки. "Я не звертаю на це уваги. Мені тільки вранці про це повідомили. Так, в інтернеті читав, що кандидати в президенти будуть здавати аналізи. Але я навіть не здогадувався, що брати їх буду я. Я просто робив свою роботу. Втім, як і завжди. Те, що я знімався в масовці "Сватів", ні про що не говорить", – цитує його слова "КП в Україні".

При цьому Кірякулов зізнався, що має симпатію до Зеленського як до артиста.

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"Я поважаю його творчість. Вважаю його дуже хорошим актором і артистом. Але це неправда, що я раніше був з ним знайомий. Просто колись знімався у масовці серіалу "Свати", щоб підзаробити. Але я навіть к кадр не потрапив. Просто на одному із сайтів регіону серіал внесли в мою фільмографію", – запевнив він.

Кірякулов також розповів, що працює фельдшером в "Євролаб" із 2008 року.

"Я закінчив медуніверситет – у мене є два дипломи за спеціальністю "Лікар із загальної гігієни". Працюю фельдшером, додатково ще і масажистом. І оскільки у мене найбільший досвід роботи "Євролабі", мені і довірили цю місію", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Водночас у штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити у медичній частині НСК "Олімпійський".

Однак у команді Зеленського заявили, що їхній кандидат не буде здавати аналізи у цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажованим, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.

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