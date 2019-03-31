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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Українці в Польщі вишикувалися в черги заради виборів: показове фото

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У столиці Польщі Варшаві українці вишикувалися в чергу, щоб проголосувати на виборах президента України-2019.

Відповідний знімок оприлюднив на своїй сторінці в Facebook український журналіст Юрій Бутусов.

"Варшава, Польща, прямо зараз, 8.00 за київським часом. Участок в посольстві щойно відкрився, а українці вже вишикувалися в чергу, щоб проголосувати, щоб зробити свій вибір заради своєї Батьківщини! Спасибі! Треба йти, в такий день ми тут не повинні сидіти склавши руки, всіх, всіх друзів і знайомих треба приводити. Україна переможе!" - написав він.

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Журналіст нагадав, що українські працівники здійснили у 2018-му році грошових переказів з Польщі в Україну на суму 3,6 млрд доларів, це один з найбільших джерел припливу валюти в країну.

Українці в Польщі вишикувалися в черги заради виборів: показове фото

facebook.com/butusov.yuriy

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко.

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Особа
Юрій Бутусов
Місце
ПольщаВаршава
Тег
Выборы 2019
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