Арендовали на 15 часов: в "Олимпийском" раскрыли новые детали дебатов Зеленского и Порошенко

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об аренде стадиона НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля с 9:00 до 00:00.

Об этом сообщил представитель пресс-службы комплекса, передают "Українські новини".

"Такое соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу", – отметил он.

При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Порошенко и Зеленский

Пресс-служба отметила, что другие детали, в том числе относительно доступа граждан на мероприятие, будут обнародованы позже в зависимости от того, о чем договорятся штабы кандидатов в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия.

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