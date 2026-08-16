«Где людям жить?» Семья, лишившаяся дома из-за атаки на Вишневое, обратилась к властям

Прошло более месяца после российского нападения на Вишневое, в результате которого десятки людей остались без крова. Однако вопросы компенсаций и временного размещения пострадавших до сих пор остаются нерешенными.

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Одна из жительниц, Юлия Хорунжа, лишившаяся дома, публично обратилась к местным и государственным властям с призывом дать четкие ответы относительно дальнейшей поддержки людей. Своё обращение она написала на странице "Дети Вишневого" в Facebook.

Дом семьи был разрушен 6 июля

Юлия Хорунжа сообщила, что ее семья лишилась дома 6 июля в результате российской атаки на Вишневое в Киевской области.

По словам женщины, после уничтожения жилья семья оказалась в сложной ситуации. Она воспитывает несовершеннолетнюю дочь, которая также тяжело переживает последствия трагедии.

Женщина подчеркнула, что спустя более месяца семья так и не получила существенной помощи от государства.

"Я – мама несовершеннолетнего ребенка. 6 июля наша семья лишилась дома в Вишневом в результате атаки. Прошло уже больше месяца, но за это время мы не получили от государства практически никакой помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время члены семьи живут отдельно

По словам Юлии Хорунжей, сейчас ее семья фактически разлучена.

Она вместе с дочерью проживает в одной квартире, муж вынужден жить в недостроенном помещении, а ее мать, которая более 20 лет жила вместе с семьей, переехала за 300 километров от Киева.

Женщина отметила, что единственной финансовой помощью стала выплата от ООН в размере 12 300 гривен на каждого члена семьи.

"Все, что нам предложили для ребенка, – это поездка в "Артек Закарпатье". Но уже на пятый день мы были вынуждены ее забрать. После потери дома и двух домашних питомцев ребенку требовалась психологическая поддержка, но, к сожалению, там она получила еще большую психологическую травму. Об условиях в лагере мы писали отдельно, и этот пост вызвал большой резонанс. Позже Дмитрий Лубинец также подтвердил несоответствие условий проживания", – добавила женщина.

Семья заявляет об отсутствии механизма компенсации аренды

В своем обращении жительница Вишневого подчеркнула, что обещанный механизм компенсации расходов на аренду жилья до сих пор не заработал.

Также она обратила внимание на размер компенсации за разрушенное жилье. По ее словам, выплаты из расчета примерно 33 700 гривен за квадратный метр не соответствуют реальной стоимости жилья и строительных работ в городе.

Женщина задала вопрос, где должны жить люди, лишившиеся единственного жилья, пока продолжается процедура оформления компенсаций.

"И здесь главный вопрос: что нам делать дальше? Обещанного механизма компенсации аренды до сих пор нет. Так где же должны жить люди, лишившиеся единственного жилья, пока ждут компенсацию?" – пишет женщина.

К властям обратились с призывом дать ответ

В своем обращении Юлия Хорунжа попросила власти объяснить, когда пострадавшие смогут получить компенсацию за аренду жилья.

Кроме того, она поинтересовалась, какую поддержку государство может оказать детям, пережившим потерю дома.

Также жительница Вишневого призвала пересмотреть механизм определения компенсации, чтобы он соответствовал реальной стоимости жилья.

По словам женщины, за каждым разрушенным домом стоят конкретные люди, семьи и дети, которые нуждаются в помощи уже сегодня.

"Мы никогда не просили помощи у государства раньше и не просим невозможного сейчас. Мы хотим лишь вернуть своё и понять, какую реальную помощь государство может оказать нам сейчас", – добавила пострадавшая.

Как сообщал OBOZ.UA, более 50 домов были разрушены, а ещё больше — повреждены в результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 6 июля по городу Вишневое Киевской области. Из-за обстрела, унесшего жизни 8 человек, некоторые улицы превратились в сплошное пепелище.

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