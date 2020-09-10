Зеленский и Меркель обсудят ситуацию на Донбассе – источник в ОПУ

В четверг, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников в Офисе президента. "Обсудят Донбасс, шаги к миру, последние решения. Меркель очень поддерживает Украину в мирных инициативах", – отметил собеседник.

Кроме того, планируется затронуть вопросы актуальных договоренностей в рамках Трехсторонней контактной группы, а также продвижение реализации мер, о которых была достигнута договоренность в рамках "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

предыдущая беседа Зеленского с Меркель состоялась 5 июня. Она стала 11 за год.

Тогда стороны обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги визита украинской делегации в Германию 2 июня, который должен был дать толчок "нормандскому формату".

Еще один разговор между Меркель и Зеленским состоялся 31 марта. Он был посвящен вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, увеличению финансовой помощи Украине и ситуации с безопасностью на Донбассе.

Отдельное внимание было уделено перспективам продолжения переговоров в "нормандском формате", а также результатам консультаций в рамках ТКГ в Минске.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram