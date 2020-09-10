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Зеленский и Меркель обсудят ситуацию на Донбассе – источник в ОПУ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
1,6 т.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель проведут телефонный разговор

Владимир Зеленский и Ангела Меркель проведут телефонный разговор.

В четверг, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников в Офисе президента. "Обсудят Донбасс, шаги к миру, последние решения. Меркель очень поддерживает Украину в мирных инициативах", – отметил собеседник.

Кроме того, планируется затронуть вопросы актуальных договоренностей в рамках Трехсторонней контактной группы, а также продвижение реализации мер, о которых была достигнута договоренность в рамках "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • предыдущая беседа Зеленского с Меркель состоялась 5 июня. Она стала 11 за год.

  • Тогда стороны обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги визита украинской делегации в Германию 2 июня, который должен был дать толчок "нормандскому формату".

  • Еще один разговор между Меркель и Зеленским состоялся 31 марта. Он был посвящен вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, увеличению финансовой помощи Украине и ситуации с безопасностью на Донбассе.

  • Отдельное внимание было уделено перспективам продолжения переговоров в "нормандском формате", а также результатам консультаций в рамках ТКГ в Минске.

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УкраинаМирные переговоры в МинскеПеремирие на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассенормандский форматОфис президента Владимир ЗеленскийАнгела Меркель
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