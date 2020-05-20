"Я ждал войны": Зеленский написал для New York Times о годе президентства

Также он выразил надежду на международную помощь для борьбы с последствиями COVID-19.

А относительно войны на Донбассе президент Украины уверен, что нужно продолжать политику диалога.

В ней он рассказал о году на посту президента и поделился мыслями о главных событиях.

Президент Украины Владимир Зеленский написал колонку для New York Times "Я ждал войны. Но не импичмента Трампа или пандемии".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах года правления и признал, что ждал войны, но не тех событий, которые происходили на самом деле.

Об этом он написал в колонке на The New York Times под названием "Я ждал войны. Но не импичмента Трампа или пандемии", в которой подвел свои итоги после года на должности.

Первым делом Зеленский поделился мыслями о ситуации с попыткой импичмента Трампа после их телефонного разговора. По словам президента Украины, ему эта история не понравилась.

"Это отвлекло внимание Америки и международного сообщества от вопросов, которые имели наибольшее значение для Украины, и превратило нашу страну в историю о президенте Трампе", – написал Зеленский.

Тем не менее, он отметил, что Украина и США остаются хорошими партнерами и друзьями.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Reuters

Следующим блоком стали рассуждения о войне на Донбассе. По словам Зеленского, единственный вариант для её завершения - дипломатия и диалог. Однако он заявил, что война подрывает стабильность в Европе и Украине нужна помощь и поддержка союзников для её окончания.

"Я сделал приоритетной задачей возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения мира. Мы возобновили диалог с Россией, и она вернула 4 корабля и 24 украинских моряка, захваченных годом ранее, произошло некоторое разведение сил на Донбассе, а обмен пленными позволил 131 украинцу вернуться домой", - отметил он.

Встреча в Нормандском формате ТАСС

После Зеленский признал, что "пандемия разрушила всё", в том числе, повлияла и на международное сотрудничество. В этом контексте он упомянул отправку украинских врачей в Италию, а также использование Ан-225 "Мрия" для доставки гуманитарной помощи как в Украину, так и из неё.

"Мы ждем обещанной помощи от Международного валютного фонда и других стран для стабилизации экономики после пандемии", - отметил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как прошел год Зеленского в кресле президента и куда он привел Украину.

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