"Вопрос национальной безопасности": Порошенко предложил узаконить сдачу анализов на выборах

Президент Украины Петр Порошенко предложил законодательно закрепить требование к кандидатам на пост главы государства проходить медицинское исследование на наличие наркотиков и алкоголя в крови.
С таким призывом выступил он в пятницу, 5 марта, после сдачи анализов, которую инициировал его оппонент, кандидат в президенты Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
"Считаю, что это абсолютно необходима позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав бы эту процедуру обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности. Тем более, что такое большое количество журналистов дает основания утверждать, что этот вопрос важен для общества", – отметил он.
Петр Порошенко
Пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко
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Кроме того Порошенко рассказал, что с большим уважением отнесся к предложению Зеленского пройти медицинскую экспертизу.
Президент подчеркнул, что кандидаты должны сдавать анализы в независимых медицинских учреждениях и поблагодарил за советы и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая разъяснила, как должна проходить эта процедура.
"Я сразу же дал разрешение на проведение указанных исследований. Причем я даже не знаю, какие клиники. Их четыре или пять, они разные. И те, кто выразил желание приехать и провести независимое, беспристрастное и сертифицировано исследования, имеют возможность это сделать", – отметил Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский.
Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский"исследование прошел Порошенко.
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