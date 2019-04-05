"Вопрос национальной безопасности": Порошенко предложил узаконить сдачу анализов на выборах

Президент Украины Петр Порошенко предложил законодательно закрепить требование к кандидатам на пост главы государства проходить медицинское исследование на наличие наркотиков и алкоголя в крови.

С таким призывом выступил он в пятницу, 5 марта, после сдачи анализов, которую инициировал его оппонент, кандидат в президенты Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Считаю, что это абсолютно необходима позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав бы эту процедуру обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности. Тем более, что такое большое количество журналистов дает основания утверждать, что этот вопрос важен для общества", – отметил он.

Петр Порошенко Пресс-служба Петра Порошенко

Петр Порошенко Скриншот

Кроме того Порошенко рассказал, что с большим уважением отнесся к предложению Зеленского пройти медицинскую экспертизу.

Президент подчеркнул, что кандидаты должны сдавать анализы в независимых медицинских учреждениях и поблагодарил за советы и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая разъяснила, как должна проходить эта процедура.

"Я сразу же дал разрешение на проведение указанных исследований. Причем я даже не знаю, какие клиники. Их четыре или пять, они разные. И те, кто выразил желание приехать и провести независимое, беспристрастное и сертифицировано исследования, имеют возможность это сделать", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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