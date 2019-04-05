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"Вопрос национальной безопасности": Порошенко предложил узаконить сдачу анализов на выборах

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Президент Украины Петр Порошенко предложил законодательно закрепить требование к кандидатам на пост главы государства проходить медицинское исследование на наличие наркотиков и алкоголя в крови.

С таким призывом выступил он в пятницу, 5 марта, после сдачи анализов, которую инициировал его оппонент, кандидат в президенты Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Считаю, что это абсолютно необходима позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав бы эту процедуру обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности. Тем более, что такое большое количество журналистов дает основания утверждать, что этот вопрос важен для общества", – отметил он.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба Петра Порошенко

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот

Кроме того Порошенко рассказал, что с большим уважением отнесся к предложению Зеленского пройти медицинскую экспертизу.

Президент подчеркнул, что кандидаты должны сдавать анализы в независимых медицинских учреждениях и поблагодарил за советы и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая разъяснила, как должна проходить эта процедура.

"Я сразу же дал разрешение на проведение указанных исследований. Причем я даже не знаю, какие клиники. Их четыре или пять, они разные. И те, кто выразил желание приехать и провести независимое, беспристрастное и сертифицировано исследования, имеют возможность это сделать", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
поддерживаю,только анализ нужно сдавать другой,а именно ,кал на яйцеглист.и да ,желательно сертификация психиатра,для всех госсударственных служащих и прочих кормильцев и слуг народа.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Замечательная идея, только нужно усугубить. Кандидаты на этапе подачи заявлений должны пройти диктант на украинском, экзамен по госуправлению, знанию конституции и полномочий ветвей власти, медицинские анализы и психиатрическую экспертизу. Анализы проводить ежегодно, как например у врачей, и других профессий. Депутатов тоже не обойти, только им экзамен по знанию конституции и основам законодательства и законотворчества. А то многие нибельмеса в этом не понимают но работают. И анализы минимум раз в год обязательно.
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Готовит себе место если не выберут. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕКРЕТАРЬ ПО АНАЛИЗАМ.
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