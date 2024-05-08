Блог | Беда пришла, откуда не ждали: в Польше призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024
Ну что, беда пришла, откуда не ждали.
В Польше призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024 из-за свитшота Jerry Heil с надписью Banderaciaga. Это сочетание фамилии борца за независимость Украины Степана Бандеры и дома моды Balenciaga.
Польскими соцсетями катится возмущение из-за кофты нашей Яны - Jerry Heil с этой надписью. Конечно, пишут о "геноциде поляков". Конечно, игнорируют все другие исторические факты. Поляки же белые и пушистые.
Ну, мы пережили однажды "рашу гудбай", переживем и это. Нас после пророссийских "фермерских" протестов тяжело еще удивить.
Ну и символически – в День памяти и примирения.
А наши на Евровидении – крутые! Хотя мне все наши – крутые. И не только на Евровидении.
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