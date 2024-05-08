Ну что, беда пришла, откуда не ждали.

В Польше призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024 из-за свитшота Jerry Heil с надписью Banderaciaga. Это сочетание фамилии борца за независимость Украины Степана Бандеры и дома моды Balenciaga.

Польскими соцсетями катится возмущение из-за кофты нашей Яны - Jerry Heil с этой надписью. Конечно, пишут о "геноциде поляков". Конечно, игнорируют все другие исторические факты. Поляки же белые и пушистые.

Ну, мы пережили однажды "рашу гудбай", переживем и это. Нас после пророссийских "фермерских" протестов тяжело еще удивить.

Ну и символически – в День памяти и примирения.

А наши на Евровидении – крутые! Хотя мне все наши – крутые. И не только на Евровидении.