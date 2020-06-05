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6 июня • обновлено в 00:20
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Участник дуэта "Кролики" оскандалился из-за языковых квот в Украине. Видео

3.8т
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Один из участников комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец назвал языковые квоты в Украине "преступлением".

Об этом он сказал в интервью каналу "112 Украина". По его словам, украинская власть якобы хуже СССР, потому что из-за квот не дает слушать музыку и юмор некоторых артистов.

"Эти квоты – это преступление. В Украине такого никогда не было, чтобы запрещали говорить на том или другом языке. Даже фашисты не запрещали говорить на русском или украинском. Нам все время говорят, какой плохой был СССР. А вы еще хуже, не даете слушать музыку, которую люди хотят, слушать юмор, артистов своих гнобите, выгоняете из страны. Внедряете в украинский язык какие-то странные, никому не понятные слова. Квоты нужны только тем, кто эти квоты вводит. Народу они не нужны, – заявил Данилец.

Одним из таких "непонятных слов" Данилец назвал "на кшталт". Также он заявил, что якобы в СССР не было никаких ограничений для украинского языка.

"Зачем врут, что Советский Союз не давал говорить на украинском языке? Я из деревни. Украинский день начинался с бандуры, потом шел гимн Украины и весь день говорили на украинском. Речь была замечательной, литературной. А сейчас на украинском телевидении очень много слов из Западной Украины. Это диалекты", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Данилец вступился за русский язык, считая, что языковой вопрос придуман искусственно, чтобы рассорить украинцев с россиянами.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Квоты на украинскую музыку
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык
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