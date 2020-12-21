Тело Кернеса доставили в Харьков. Фото и видео

В аэропорту Харькова 21 декабря приземлился самолет с телом мэра города Геннадия Кернеса.

Его доставили прямым рейсом из Берлина. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Нетипичный Харьков" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным Flightradar24, частный самолет Mitsubishi Challenger 850 под номером AXY2120 прилетел около 19:30 по местному времени.

В аэропорту его прибытия ожидали журналисты и чиновники.

(Видео – Telegram "Нетипичный Харьков")

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