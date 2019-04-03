Слово за ЦИК: "Суспільне" сделало важное уточнение по дебатам Зеленского и Порошенко

Национальный вещатель "Суспільне" имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона НСК "Олимпийский", куда кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил своего оппонента Петра Порошенко на дебаты.

Об этом "Громадському" сообщили в пресс-службе телеканала. Уточняется, что без изменений положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года, подобное событие назвать дебатами нельзя.

Представители "Суспільного", ссылаясь на 7 пункт документа, пояснили, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет – то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", – заявили в пресс-службе.

Илюстрация

Напомним, Владимир Зеленский 3 апреля позвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".

В ответ на это народный депутат от фракции БПП Мария Ионова заявила, что Порошенко не будет проводить дебаты на стадионе.

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