Слово за ЦИК: "Суспільне" сделало важное уточнение по дебатам Зеленского и Порошенко

Национальный вещатель "Суспільне" имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона НСК "Олимпийский", куда кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил своего оппонента Петра Порошенко на дебаты.
Об этом "Громадському" сообщили в пресс-службе телеканала. Уточняется, что без изменений положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года, подобное событие назвать дебатами нельзя.
Представители "Суспільного", ссылаясь на 7 пункт документа, пояснили, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.
"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет – то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", – заявили в пресс-службе.
Илюстрация
Напомним, Владимир Зеленский 3 апреля позвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".
В ответ на это народный депутат от фракции БПП Мария Ионова заявила, что Порошенко не будет проводить дебаты на стадионе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных "собачьих боях", однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
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