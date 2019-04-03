Дебаты с Зеленским на "Олимпийском": появилась неожиданная реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко решил узнать у украинцев, как бы они поступили с дебатами на НСК "Олимпийский", на которые его позвал его оппонент в избирательной гонке Владимир Зеленский.
Соответствующий опрос появился в официальном Telegram президента. "Закон "О выборах президента Украины" определяет, что "теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире", – сказано в фабуле.
Украинцам предложили выбрать из двух вариантов: "Поступал бы законно" и "Нарушил бы закон".
Петр Порошенко
eadaily.com
По состоянию на 00:00 4 марта проголосовали около 12,5 тысяч респондентов. 82% из них посоветовали президенту действовать в соответствии с предписаниями закона. Вместе с тем, 18% украинцев поддержали вариант его нарушить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных собачьих боях, однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
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