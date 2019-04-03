Дебаты с Зеленским на "Олимпийском": появилась неожиданная реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко решил узнать у украинцев, как бы они поступили с дебатами на НСК "Олимпийский", на которые его позвал его оппонент в избирательной гонке Владимир Зеленский.

Соответствующий опрос появился в официальном Telegram президента. "Закон "О выборах президента Украины" определяет, что "теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире", – сказано в фабуле.

Украинцам предложили выбрать из двух вариантов: "Поступал бы законно" и "Нарушил бы закон".

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Петр Порошенко eadaily.com

По состоянию на 00:00 4 марта проголосовали около 12,5 тысяч респондентов. 82% из них посоветовали президенту действовать в соответствии с предписаниями закона. Вместе с тем, 18% украинцев поддержали вариант его нарушить.

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