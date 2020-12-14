Раскрыты первые подробности о новогодних планах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к записи своего обращения на Новый год, а во время самого праздника у него будет короткий отдых.

Об этом в комментарии "КП в Украине" рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. По ее словам, сейчас прорабатываются концепция и сценарий поздравления.

"Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются. Новогоднее поздравление главы государства стало доброй традицией для украинцев. Президент подводит итоги, очерчивает ценностные ориентиры, рассказывает о планах на следующий год", – отметила Мендель.

Также она анонсировала в ближайшее время участие Зеленского и его супруги Елены на открытии елки на Банковой, но детали будут обнародованы позже.

Мендель уточнила только, что президент и первая леди зажгут елку, на которой будут "особенные" украшения "с эксклюзивной и важной ценностной историей".

На Новый год у главы государства и его офиса будет короткий отдых.

"И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остается на связи и при необходимости будет работать. Выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны", – пояснила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего поздравления с 2020-м Новым годом Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что сила нации и страны – в том, что все украинцы разные.