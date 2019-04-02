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"Полный провал!" У Зеленского заявили о необходимости "революции"

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Реформы государственных институций после Революции Достоинства провалились, и их необходимо запустить заново с новыми людьми.

Об этом заявил член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк на организованном "Bendukidze free market центром" Free market road show, передает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура – провал, суды – провал, СБУ – провал, ГФС – полный провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять – это старый подход революции: до основания", – сказал Данилюк.

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Александр Данилюк

Александр Данилюк

Politeka

Он отметил, что в перечисленных структурах необходимо "полностью искоренить вирус коррупции и старых подходов". По его мнению, Генеральной прокуратуры не должно быть в Украине в принципе.

Данилюк пояснил, что модель "запуска заново" Генпрокуратуры уже определена командой, а для СБУ больше подходит модель контрразведки.

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Руководить новыми органами, как подчеркнул он, должны люди, которые вышли не из системы и которые понимают цель этих органов в новом государстве. Тот факт, что Зеленский сам "человек не из системы", поддерживает внедрение таких радикальных подходов.

Данилюк добавил, что у Украины были уникальные возможности для реформирования в 2014-2015 году, однако они были упущены, а выборы – это шанс заменить людей, потерявших доверие, и привлечь новых, создав условия для их реализации.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

34.ua

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Персоны
Владимир Зеленскийэкс-министр Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
политика
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
А на деле Зе обосрется через полгода как в своем кино и не будет знать что делать, то ли вены резать то ли бежать.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Главное разогнать генштаб, разведку, контрразвелку, и можно идти извиняться перед Путиным. Но что действительно необходимо это расстрелять этот состав Рады и следующий, по македонски, с двух рук, как в фильме. И сразу наступит райская жизнь, моментом всех победим и все-все вернем.
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