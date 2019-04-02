"Полный провал!" У Зеленского заявили о необходимости "революции"

Реформы государственных институций после Революции Достоинства провалились, и их необходимо запустить заново с новыми людьми.

Об этом заявил член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк на организованном "Bendukidze free market центром" Free market road show, передает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура – провал, суды – провал, СБУ – провал, ГФС – полный провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять – это старый подход революции: до основания", – сказал Данилюк.

Александр Данилюк Politeka

Он отметил, что в перечисленных структурах необходимо "полностью искоренить вирус коррупции и старых подходов". По его мнению, Генеральной прокуратуры не должно быть в Украине в принципе.

Данилюк пояснил, что модель "запуска заново" Генпрокуратуры уже определена командой, а для СБУ больше подходит модель контрразведки.

Руководить новыми органами, как подчеркнул он, должны люди, которые вышли не из системы и которые понимают цель этих органов в новом государстве. Тот факт, что Зеленский сам "человек не из системы", поддерживает внедрение таких радикальных подходов.

Данилюк добавил, что у Украины были уникальные возможности для реформирования в 2014-2015 году, однако они были упущены, а выборы – это шанс заменить людей, потерявших доверие, и привлечь новых, создав условия для их реализации.

Владимир Зеленский 34.ua

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