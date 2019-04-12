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"Никакого оружия": МВД сделало жесткое предупреждение о дебатах на "Олимпийском"

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Если дебаты между кандидатами в президенты Украины состоятся на НСК "Олимпийский", к его охране привлекут огромное количество правоохранителей. Поэтому граждан, которые хотят посетить мероприятие, призывают не нести туда с собой оружие.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил представитель МВД Артем Шевченко. "Мы будем работать над обеспечением правопорядка и безопасности в целом, а тем более во время дебатов на "Олимпийском", если они будут в таком необычном и весьма оригинальном и рискованном формате, может быть, впервые ... МВД должно быть готово, мы готовимся независимо от этого", — сказал он.

Шевченко отметил, что у полиции есть богатый опыт работы на этом объекте, но поскольку подобное мероприятие будет проводиться впервые, МВД привлечет беспрецедентное количество правоохранителей.

НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский"

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На вопрос, сколько полицейских будет привлечено, представитель министерства ответил, что пока точную цифру назвать невозможно, ведь неизвестно, сколько людей придет на стадион.

"Если действительно дебаты будут на стадионе, наш призыв: никакого оружия и никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие для нанесения вреда кому-либо. Будут очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов", — объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
МВД
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Порошенко зассыт,не придёт он на стадион.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Аваков жжжет...нейтральчик изображает...Мерзко..Только недавно смачно лизал алкашу...а теперь учуяли ветер перемен.
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