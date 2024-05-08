Прошли два года и семьдесят четыре дня войны. Глядя на сегодняшние карты ISW я лишь могу подтвердить свое вчерашнее предположение: путинское наступление захлебывается. Или уже захлебнулось. У бобика бензин кончился… То бишь люди и железо.

Сегодняшнее путинское восшествие на престол (с которого он, по правде сказать, и не слазил) выглядело предельно уныло. Надо так понимать, что к торжеству предполагалось преподнесение на блюде головы Зеленского и в придачу - взятый Часов Яр. Но ни того, ни другого его криворукие силовики так и не смогли обеспечить… Ох, не сносить им головы…

Путин положил на конституцию и тут же глумливо поклялся ее соблюдать. Это было очень красноречиво. Потом он бурно инаугурировал прямо на сидящих внизу своих слуг. Слуги радостно визжали и подставляли лицо. Приехал даже полумертвый Кадыров. Делимханов помогал ему снять пальто: сам джигит (или уже аксакал?) был не в состоянии это сделать.

Вот, кстати, по всем правилам старой доброй советологии, главный признак преемника! А вы говорите - Апти Алаудинов, Апти Алаудинов… Какой Апти, когда пальто помогал снять Адам! Тут уже крыть нечем! Тут уж даже самый закоренелый скептик согласиться…

Но все эти "игры патриотов" в пятый раз уже не так интересны, как в первый. Я, кстати, уверен: будет и шестой… И все закончится лишь со смертью Путина. А когда она случиться - поди знай…

Потом еще будет переходный период, когда новые Хрущев с Маленковым будут бороться сначала с Берией, потом - с антипартийной группой Молотова-Кагановича-Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова… Потом будет опала "бонапартиста" Жукова, потом - отставка самого Хрущева, потом долгий период "днепропетровского клана" Брежнева, потом гэбэшный ренессанс Андропова, агония Черненко и лишь в конце - Горбачев и первые свободные выборы.

Эти выборы моложавая, 87-летняя Мария Константиновна Певчих с треском проиграет, поскольку новое поколение политиков скажет ей, что Мария Константиновна "все просрала" и пусть сидит в своем Лондоне, а мы тут без нее разберемся. А Мария Константиновна крайне удивится такому повороту событий и будет сетовать на то, что ее неправильно поняли, что она всю жизнь себя готовила в прокуроры, что она хочет казней и расстрелов, что без этого никак. А ей скажут, что если она хочет расстрелов, то пусть пустит себе пулю в лоб. Этим она крайне всех обяжет, потому, что она - старая кошелка и нечего путаться под ногами.

И вообще: наши герои (скажут ей молодые политики образца 2074 года) - это некие великие борцы Семенов и Пинскнер (это я сейчас придумал), а Мария Константиновна про таких даже слыхом не слыхивала потому, что они еще не родились, когда она уже твердо решила, что ей нет альтернативы…

И сожрет алчная Лета все мечты Марии Константиновны и останется она одна одинешенька, без семьи, без детей, в маленькой, постылой квартирке с видом на Тауэр, а все допросы, расстрелы и казни пройдут без ее участия… Какая жалость…

"...Так всех нас в трусов превращает мысль,И вянет, как цветок, решимость нашаВ бесплодье умственного тупика,Так погибают замыслы с размахом,В начале обещавшие успех…"

А все дело в том, что единственный способ ускорить этот график - это помочь Украине победить Путина. Только тогда возможны некие критические напряжения выстроенной Путиным политической системы, чреватые каким-то фазовым переходом. В базовом же сценарии - 2074 год, милости просим, никак не раньше…

Но помогая Украине вы теряете поддержку своего народа, того самого электората, ради которого ваш новоявленный бог Алексей пускался во все тяжкие: и про "грызунов" говорил, и про "бутерброд", и призывал не давать Украине оружия и с администрацией президента договаривался как слить протест и как пойти спойлером на выборы Собянина.

И вы, верные его заветам, решили теперь напасть на 90-е годы и на тех, кто тогда хоть что-то делал, потому, что это популярно, потому, что это поднимает рейтинг, потому, что это увеличивает просмотры и хорошо монетизируется…

Но открытым остается вопрос: зачем вам рейтинг в отсутствие выборов? И что вам важнее: крах путинского режима или приход к власти именно вас? А если так случилось, что это не продаётся вместе, то вам уже неинтересно? То есть на крах путинского режима без вашего прихода к власти вы уже не согласны? Тогда пусть Путин остается? Тогда вам все равно?

Господь изощрен, но не злонамерен! И он так все устроил, что те, кто сегодня открыто выступает в поддержку Украины приближают крах путинского режима намного эффективнее, чем те, кто обличает меня или даже Ельцина. И этим своим уходом от главной темы в обличение Коха вы четко показывается всем, у кого еще есть мозги, что вы не хотите никакого краха Путина. Что вас все устраивает и что жизнь на гранты - это та цель, к которой вы всегда стремились.

Именно для этой цели вы выпихнули своего божка обратно в Россию, в путинский застенок и теперь, когда он там умер, лечите всех историей про то, что вы к этому непричастны. Нет ничего удобнее, чем мертвый лейтенант Шмидт. Теперь в его уста можно вкладывать все, что взбредет в голову и издавать от его имени любые мемуары.

Я никогда не был публичным политиком, пусть Волков не врет. Он не найдет ни одного моего публичного вступления в период моего чиновничества, где я бы выступал не по узкоспециальным вопросам моего ведомства, а раздавал бы какие-то обещания общедемократического характера.

И я никогда не стремился к власти. Не стремлюсь я к ней и сейчас. Но я (в отличие от деятелей ФБК) искренне желаю конца путинского правления и возвращения России на тот путь, с которого она свернула в самом конце 90-х. И поэтому я с легким сердцем пишу свой "Дневник войны" и всей душой желаю победы Украины. И не боюсь об этом открыто говорить.

Мне не нужен рейтинг среди упырей и садистов. Я не собираюсь заигрывать с электоратом, устроившим Бучу и разбомбившим Мариуполь. Я не хочу врать, что русский народ тут не при чем, а во всем виноват один лишь Путин. И я, в отличие от вас, Мария Константиновна, не буду ради одобрения этой гогочущей толпы пинать мертвецов, которые не могут вам ответить: Ельцина, Черномырдина, Гайдара, Немцова…

Народ очень даже причем. Этот народ за деньги убивает невинных людей - украинцев. А до этого с упорством маньяка голосовал за коммунистов и жириновцев. Мне не нужна поддержка этого народа. Я порвал с ним. Мне говорят, что народ меня не любит. Вы знаете - я плачу ему той же монетой. Десять лет назад я уехал из России и больше туда не вернусь. Когда не нужен рейтинг - легче живется. Правду говорить - легко и приятно. Впрочем, это уже банальность.

Слава Украине!🇺🇦

А в Израиле, похоже война перешла в заключительную стадию. Израиль фактически начал штурм Рафаха. И истошные вопли ХАМАСа о том, что он согласен на все условия, уже никто не слышит. Поздно. Больше с ними никто нянчиться не будет. А пропалестинские беспорядки в кампусах американских университетов - это не проблема Израиля. Проблема Израиля - это освобождение заложников и безопасность страны. Пусть Америка сама решает свои проблемы. Такие дела.

I❤️🇮🇱