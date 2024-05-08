В юридическом сообществе скандал. Соучредитель известной компании Arzinger Сергей Шкляр оказался матерым и махровым антисемитом.

Три бессмертных цитата теперь висят не только на репутации самого Шкляра, но и на репутации его компании. Вот они:

"Ж_дов, н_геров и собак мы не берем. Я один из основателей и собственников клуба. И главный идеолог. Как Гиммлер".

"Все зло в этой стране от обрезков Коломойского, Боголюбова. Погромы впереди".

"Пиздуй в свою страну ж_д_вский выпердок и там порядки наводи".

Как видим, хорошее образование и высокий статус не гарантируют оттого, что современный украинец будет отождествлять себя с Гиммлером.

СЕО Клуб, где Шкляр был соучредителем, отреагировал первым. Он исключил Шкляра из своего состава, без права обновления.

Теперь ждем реакции Киево-Могилянки и Верховного Суда. В академии Шкляр является преподавателем, в ВС – членом научного совета.

Что касается Arzinger, это их дело, конечно. Если Шкляр выйдет из числа владельцев компании, компания репутационно выживет. Если нет – продолжит жить физически, но репутационно умрет, как дед из славного анекдота "меня расстреляли, внучок". Никакие извинения, конечно, не сработают - будут лишь напоминать, что фигурант напоминает того же деда.

Хотя, скажу вам, можно жить после репутационной смерти. Это доказывает своим примером Национальный банк. Первая заместительница НБУ Екатерина Рожкова, получившая приговор Верховного Суда по делу о нанесении миллиардного ущерба государству, не только сохранила свой пост. Она вошла в рейтинг "50 вдохновляющих лидерок" от издания NV – похоже, что за схему с депозитными сертификатами.

Оказывается, так можно. Не исключаю, что и Шкляра вскоре увидим в таком рейтинге. Возможно, даже вместе с вдохновляющими Arzinger, Киево-Могилянкой и Верховным Судом.