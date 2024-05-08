—Ты зачем лететь к пуйлу

своему сказал послу?

—Господа, умерьте страсти:

то — работа на контрасте!

Всё, к этой теме больше не возвращаемся, а идём дальше — к тому, что гораздо более существенно.

В ответ на очередные ядерные угрозы путина Макрон напомнил, что у Франции тоже есть ядерное оружие, а потом ещё и допустил его использование как части надёжной европейской обороны.

Согласно бородатому анекдоту, когда 80-летний дедушка пожаловался доктору, что уже не может с женщинами, хотя его 90-летний сосед говорит, что может, врач ответил: Так говорите и Вы!

Именно так и поступает Макрон. На блеф — блеф встречный, что в политике и дипломатии называют стратегической неопределённостью. Так что теперь не только путин пугает весь мир, как с огромным успехом делает уже очень долго, но и Макрон тоже научился озвучивать подобные заявления.

Умение говорить на эту тему грамотно, осуществляя давление словом, является не менее важным, чем собственно иметь ядерное оружие, иногда это даже более важно. Пугает не оружие. Пугает угроза его применения.

(Как пугает, например, знаменитая статья 5 Вашингтонского договора, причём не текстом, который на самом деле ни о чём, а её рекламой.)

Говорят, что действовать лучше, чем говорить. Не всегда. В ядерном случае — как раз наоборот. Макрон всё понимает. Да и вообще Макроша хороший. Не надо на него обижаться и его обижать.