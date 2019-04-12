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МВД призвали открыть дело из-за "Слуги народа": в чем суть

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Народные депутаты Украины от БПП Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко настаивают на возбуждении уголовного дела против авторов сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95". Ее основателем является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

С такой инициативой парламентарии обратились в Министерство внутренних дел Украины, сообщают "Новости Донбасса".

В БПП пояснили, что претензии у них вызвали сцены из сериала, где исполнитель главной роли — Зеленский — расстреливает парламент. Также они заявили, что возмущены сценой похорон президента.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

forbes.net.ua

Геращенко и Гончаренко возмутило, что Национальная полиция открыла уголовное производство по статье 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) после публикации смонтированного видео, где Зеленского сбивает грузовик.

"Будет ли также зеркально заведено уголовное дело против авторов и сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителя главной роли, где расстреливается парламент, а потом происходят похороны президента?" — отметила Геращенко во время часа вопроса к правительству.

Она попросила считать вопрос официальным депутатским обращением. "Нашу коллегу, госпожу Савченко, только за эти мысли сейчас держат в следственном изоляторе", — напомнила политик.

"Означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?" — подчеркнула первый вице-спикер парламента.

Замглавы МВД Вадим Троян ответил Геращенко, что она вправе подать запрос и Нацполиция ответит в установленный законом срок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийИрина ГеращенкоАлексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Блок Петра Порошенко"Слуга Народа"
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Вопрос возбуждения уголовного дела возник у многих юристов сразу после просмотра нескольких минут фильма. Странно только одно, что только сейчас спустя несколько недель после трансляции фильма это стали лобировать. В Европе, в частности в Германии вторая серия, а возможно и первая не была бы транслирована вообще изначально, в интересах национальной безопасности страны. И это не было бы признано цензурой. Точка
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Бор Тарас
Бор Тарас
Мне вот интересно,как быстро Лёша Гончаренко ломанётся в партию "Слуга Народа" после победы Зеленского?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Бор Тарас, идиотам все интересно, но они об этом забывают через час. Иди поспи и не забивай голову.
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