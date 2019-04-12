МВД призвали открыть дело из-за "Слуги народа": в чем суть

Народные депутаты Украины от БПП Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко настаивают на возбуждении уголовного дела против авторов сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95". Ее основателем является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

С такой инициативой парламентарии обратились в Министерство внутренних дел Украины, сообщают "Новости Донбасса".

В БПП пояснили, что претензии у них вызвали сцены из сериала, где исполнитель главной роли — Зеленский — расстреливает парламент. Также они заявили, что возмущены сценой похорон президента.

Владимир Зеленский forbes.net.ua

Геращенко и Гончаренко возмутило, что Национальная полиция открыла уголовное производство по статье 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) после публикации смонтированного видео, где Зеленского сбивает грузовик.

"Будет ли также зеркально заведено уголовное дело против авторов и сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителя главной роли, где расстреливается парламент, а потом происходят похороны президента?" — отметила Геращенко во время часа вопроса к правительству.

Она попросила считать вопрос официальным депутатским обращением. "Нашу коллегу, госпожу Савченко, только за эти мысли сейчас держат в следственном изоляторе", — напомнила политик.

"Означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?" — подчеркнула первый вице-спикер парламента.

Замглавы МВД Вадим Троян ответил Геращенко, что она вправе подать запрос и Нацполиция ответит в установленный законом срок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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