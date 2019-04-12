МВД призвали открыть дело из-за "Слуги народа": в чем суть

Народные депутаты Украины от БПП Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко настаивают на возбуждении уголовного дела против авторов сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95". Ее основателем является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
С такой инициативой парламентарии обратились в Министерство внутренних дел Украины, сообщают "Новости Донбасса".
В БПП пояснили, что претензии у них вызвали сцены из сериала, где исполнитель главной роли — Зеленский — расстреливает парламент. Также они заявили, что возмущены сценой похорон президента.
Владимир Зеленский
forbes.net.ua
Геращенко и Гончаренко возмутило, что Национальная полиция открыла уголовное производство по статье 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) после публикации смонтированного видео, где Зеленского сбивает грузовик.
"Будет ли также зеркально заведено уголовное дело против авторов и сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителя главной роли, где расстреливается парламент, а потом происходят похороны президента?" — отметила Геращенко во время часа вопроса к правительству.
Она попросила считать вопрос официальным депутатским обращением. "Нашу коллегу, госпожу Савченко, только за эти мысли сейчас держат в следственном изоляторе", — напомнила политик.
"Означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?" — подчеркнула первый вице-спикер парламента.
Замглавы МВД Вадим Троян ответил Геращенко, что она вправе подать запрос и Нацполиция ответит в установленный законом срок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, а после показана белая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".
Кроме того, вскоре соцсетях появилось продолжение видео, которое начинается словами: "С ним все хорошо".
Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что опубликованное видео находится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.
В проекте "Европейское будущее Украины" заявили, что видео может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.
В Министерстве внутренних дел Украины осудили публикацию ролика. Представитель ведомства Артем Шевченко сравнил его с одним из эпизодов сериала "Слуга народа".
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