Депутаты устроили драку на первой сессии райсовета в Сумах. Фото и видео 18+
Во время проведения первой сессии Сумского районного совета депутаты устроили драку.
Инцидент произошел 7 декабря. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал депутат от "Европейской Солидарности" и бывший глава райсовета Вадим Акперов (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Он уточнил, что конфликт возник из-за объединения "Слуг народа" с "Оппозиционной платформой – За жизнь".
Депутаты начали драться в зале заседаний. Они выкрикивали нецензурные слова в адрес друг друга, а также угрозы и оскорбления. Затем в помещение прибыли правоохранители.
Как уточняет местный сайт Sumy Today, по итогам заседания главой райсовета был избран Виктор Химич (СН), а его заместителем стал Валерий Сорокин (ОПЗЖ).
(Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика)
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря в Одесском облсовете депутаты устроили массовую драку. Они поломали мебель и технику.
Также пострадала депутат Татьяна Плачкова и сотрудник полиции.