В Одессе депутаты облсовета под крики "Янукович!" устроили массовое побоище. Фото и видео

В Одесском облсовете в пятницу, 4 декабря, депутаты устроили массовую драку, поломав мебель и технику.

Потасовку начали, когда представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария" и "За майбутнє" блокировали трибуну и не давали начать заседание, а одна из групп пыталась провести регистрацию членов совета. Об этом пишет местное издание "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Таким образом, выяснять отношения политики начали еще до старта первой сессии областного совета VIII созыва.

Журналистам стало известно, что после драки народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова, которая присутствовала в Одесском облсовете, обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

Кроме того, на фотографиях, сделанных после инцидента, видно, что депутаты поломали часть своих рабочих мест, облили коллег водой, а кому-то выдрали пуговицу.

Отмечается, что дрались между собой несколько десятков человек – депутаты областного совета и их коллеги из Верховной Рады Украины и муниципального собрания.

На видео видно, что некоторые люди стояли в стороне и не принимали участие в драке. Кто-то из дерущихся был в маске, но о соблюдении карантина, конечно, речи не идет.

По состоянию на 20:00 заседание так и не начали из-за блокирования трибуны. Журналист Максим Войтенко написал в Facebook, что представители ОПЗЖ кричали: "Янукович!", а депутаты из зала отвечали: "Юле – волю!".

Видео потасовки:

Напомним, 3 декабря после двух лет судебного процесса Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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