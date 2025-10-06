'Зима близко': Зеленский пригрозил местным чиновникам, которые не могут преодолеть 'критические проблемы'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если руководители на местах не смогут самостоятельно преодолеть критические проблемы накануне зимы, решение по ним будет принимать центральная власть. Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

Президент отметил, что работники ГСЧС, Национальной полиции, энергетических компаний и коммунальных служб демонстрируют настоящую эффективность в помощи громадам. В то же время он подчеркнул, что не все местные руководители проявляют должную ответственность, поэтому государство готово действовать.

"К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти по ним. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного", – подчеркнул Зеленский.

Задание для правительства и военных

Президент сообщил, что дал поручение правительству и военным структурам активизировать подготовку к зимнему периоду. По его словам, осталось немного времени, и все ключевые сферы должны быть готовы к нагрузкам.

Зеленский уточнил, что правительство уже работает над усилением энергетической системы – в частности, над обеспечением генерации и установкой дополнительного оборудования. "Мы увеличиваем запасы оборудования. Есть четкие задачи и по газу", – отметил он.

Международная поддержка энергосферы

Президент также сообщил, что Украина получает помощь от международных партнеров. По его словам, Премьер Нидерландов выразил готовность помогать с энергетическими потребностями, а Норвегия также подтвердила свою поддержку.

"Уже есть готовность Премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас – сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии – очень благодарю партнеров", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина готова к отопительному сезону 2025-2026 – жилищно-коммунальное хозяйство и социальные учреждения более 95% готовы к подаче тепла. Отмечается, что тепло могут включить уже с середины октября, но окончательное включение батарей принимает местные власти, обычно когда среднесуточная температура не превышает +8°C в течение трех дней.

