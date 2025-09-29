"Должны быть готовы к любым сценариям": украинцам рассказали, когда начнется отопительный сезон

Украина готова к отопительному сезону 2025-2026 – жилищно-коммунальное хозяйство и социальные учреждения более 95% готовы к подаче тепла. Отмечается, что тепло могут включить уже с середины октября, но окончательное включение батарей принимает местная власть, обычно когда среднесуточная температура не превышает +8°C в течение трех дней.

Видео дня

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что все регионы страны должны быть технически готовы к подаче тепла до 15 октября. В то же время окончательные решения о подаче отопления принимают местные власти, учитывая погодные условия в регионе.

"Мы работаем над тем, чтобы тепло появилось в домах украинцев без задержек, как только среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C в течение трех дней", – подчеркнула премьер. Особое внимание правительство уделяет прифронтовым областям, где энергетическая инфраструктура остается уязвимой из-за обстрелов. В некоторых регионах тепло уже начали подавать в социальные учреждения: в частности, в Ровенской области отопление в больницах и детсадах включили еще 24 сентября. В Киеве более 90% жилого фонда готовы к старту сезона.

Вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что Украина вступает в четвертый отопительный сезон в условиях войны, поэтому подготовка ведется "к любым сценариям": от обычных аварий до массированных обстрелов. По данным Минрегиона, средний показатель подготовки жилищно-коммунального хозяйства по стране превышает 95%:

Черниговская область: подготовлено более 93% жилого фонда, более 95% детских садов, школ и больниц, более 92% котельных. Заменено более 4 км тепловых сетей, отремонтированы котлы и теплопункты, созданы запасы угля и пеллет;

подготовлено более 93% жилого фонда, более 95% детских садов, школ и больниц, более 92% котельных. Заменено более 4 км тепловых сетей, отремонтированы котлы и теплопункты, созданы запасы угля и пеллет; Другие регионы: работы продолжаются в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Особое внимание уделяется доступу к базовым услугам в случае чрезвычайных ситуаций. В Украине функционирует более 10 тысяч пунктов несокрушимости, оснащенных генераторами и горючим, которые обеспечивают:

тепло;

электричество;

воду;

связь.

Дополнительно готовятся пункты обогрева, которые могут быть развернуты при необходимости. Также контролируется наличие горючего для генераторов в сфере ЖКХ и социальной инфраструктуре. Кулеба отметил, что работа правительства, областных администраций, энергетиков и спасателей направлена на полную координацию и готовность к любым непредсказуемым сценариям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине этой зимой могут быть блэкауты и атаки на энергетическую инфраструктуру, однако готовые укрытия и сознание граждан смогут уменьшить последствия. Украинцам следует иметь генераторы, фонарики и поддерживать друг друга в случае обострения ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!