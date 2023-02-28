Журналисты NBC приехали в аннексированный Крым через Керченский мост: в МИД выразили протест

Иностранные журналисты телеканала NBC посетили временно оккупированную территорию Крыма, приехав по восстановленной трассе Керченского моста. Таким образом сотрудники медиа нарушили украинское законодательство, что может повлечь вполне реальные последствия.

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Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook. Он указал, что по факту происшествия компетентные органы проводят проверку.

"Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину. Компетентные органы нашей страны устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма", – указал дипломат.

Отметим, что команда журналистов NBC отправились на полуостров, чтобы снять репортаж о политической и социальной ситуации под контролем России. Они сами открыто сообщили, что добрались на него через Москву.

"Наши журналисты приехали в Крым поездом из Москвы через Керченский мост, который был взорван в стратегическом и символическом ударе по Владимиру Путину прошлой осенью. Сейчас он полностью восстановлен, но, вероятно, снова станет мишенью, если боевые действия дойдут до полуострова", – поясняют в материале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Олег Николенко в своем Facebook назвал бессмысленные обвинения экс-премьера Италии Берлускони в адрес украинского президента "попыткой поцеловать руки Путина, которые по локти в крови" и продемонстрировать лояльность российскому диктатору.

Напомним, что Берлускони известен своей прокремлевской позицией, а также открытыми заявлениями, что именно президент Зеленский виноват в затягивании войны, которая "наносит европейцам убытки".