Журналисты и нардепы требуют восстановить эфир 'Прямого', 'Эспрессо' и '5 канала'

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" вместе с журналистами пришли в Концерн РРТ с требованием возобновить эфирное вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала".

Народные депутаты Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Ростислав Павленко, Владимир Арьев, Нина Южанина, Алексей Гончаренко, генпродюсер телеканала "Прямой", телеведущая Светлана Орловская, шеф-редактор "5 канала" Владимир Мжельский, бывший член Нацсовета по телевидению Украины, депутат Киевского областного совета Владимир Горковенко хотели выяснить, на каких основаниях было отключено вещание трех телеканалов в цифровом мультиплексе.

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Однако, как выяснилось, руководитель КРРТ Данилов находится в отпуске во время войны, отсутствует и его заместитель.

"Мы как народные депутаты получили обращение от телеканалов. И получили, так же как и телеканалы, возмущение миллионов украинских зрителей, которые не поняли, что происходит. Хочу напомнить, что на этих телеканалах работают более 1500 журналистов, творческого коллектива", – говорит сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"До сих пор менеджмент и редакции не получили ответа, почему каналы выключили из эфира. Ни от Нацсовета, ни от СНБО, ни от Министерства информации. А потом сказали, что этот концерн РРТ просто исключил из эфира", – говорит Геращенко.

Как народные депутаты мы начали разбираться, где находится руководство концерна РРТ. Во время войны руководитель концерна – в отпуске. Второй – катается по стране, – сообщила Ирина Геращенко.

"Мы считаем эти действия информационной диверсией против президента Зеленского, против Украины и единства. Мы призываем все структуры, причастные к этой диверсии, прекратить ее, привлечь соответствующие телеканалы в информационный марафон согласно Указу президента Зеленского и выделить им время для вещания", – подчеркнула Ирина Геращенко.

"Это страшная война, которая очень дорого стоит украинскому народу. И ведется она за то, чтобы Украина не была Россией. И вот эти люди этот Данилов, который сейчас в отпуске, и это руководство концерна РРТ, которое без всяких оснований отключает – как раз превращают Украину в Россию. Пусть подумают, кто они и какова их роль в этой войне", – отмечает народная депутат Виктория Сюмар.

Отключение телеканалов – – это антиукраинские шаги, убежден народный депутат Владимир Арьев.

"Единство, о котором все сегодня говорят, которое мы поддерживаем – , это единство ради победы Украины. А не ради того, чтобы кто-то во власти продвигал свои "шкурные" интересы. И это власть должна помнить. Потому что Украина – не Россия." Украина объединяется ради ценностей, принципов и борется ради свободы – свободы слова, свободы мысли и демократии", – подчеркнул Владимир Арьев.