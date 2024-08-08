'Жест солидарности с Россией': в МИД отреагировали на разрыв властями Нигера дипломатических отношений с Украиной

Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на решение властей Республики Нигер разорвать дипломатические отношения с Украиной. Там подчеркнули, что обвинения, выдвинутые против Украины в связи с этим решением, безосновательны и не соответствуют действительности, а именно решение является жестом солидарности с Россией.

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Об этом говорится в заявлении МИД. "В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

МИД решительно отвергает все обвинения в якобы поддержке международного терроризма и нарушении Устава ООН и международного права. Министерство отмечает, что решение Нигера является жестом "солидарности" с Российской Федерацией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную агрессивную войну против Украины, применяет террор и совершает многочисленные военные преступления. Россия также дестабилизирует международную ситуацию безопасности и распространяет хаос в разных регионах, включая Африканский континент.

"Досадно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, касающихся причин такого шага", – отметили в ведомстве.

Несмотря на это, Украина остается настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений со всеми африканскими государствами. Основными принципами в отношениях остаются равенство, невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета и территориальной целостности стран, а также соблюдение международного права и принципов Устава ООН.

Нигер 6 августа заявил о разрыве дипотношений с Украиной. Это произошло спустя два дня после того, как в Мали сделали аналогичный шаг.

Напомним: Нигер и Мали находятся под управлением военных правительств, пришедших к власти в результате недавних переворотов. Нынешние власти двух стран разорвали соглашения об обороне с Францией и обратились за военной помощью в Россию.

Причиной этих событий стали успешные боевые действия повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ППК "Вагнер" на границе с Алжиром.

В МИД Украины в ответ отметили, что наше государство "безоговорочно соблюдает нормы международного права" и "решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали".

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