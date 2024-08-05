'Досадно, что не исследовали факты': в МИД отреагировали на разрыв переходным правительством Малые дипломатические отношения с Украиной

В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение Республики Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Там заявили, что это поспешный и не обоснованный шаг.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении МИД. Украина, которая сейчас является жертвой неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации, активно работает над восстановлением справедливости и соблюдением международного права, которое защищает все страны, включая африканские, от угроз их суверенитета и территориальной целостности.

"Украина безоговорочно соблюдает нормы международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в ХХ веке Украина, являясь одним из основателей ООН, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, включая Республику Мали.

В противоположность этому Российская Федерация, продолжая агрессию против Украины, разрушает систему международной безопасности и нарушает Цели и Принципы Устава ООН, обеспечивающие право стран Африки на безопасное и независимое будущее.

Украина известна в Африке как важный контрибутор в обеспечении региональной безопасности. Ее контингент "голубых шлемов" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в частности с 2019 по 2022 годы – в составе Миссий ООН в Мали. что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию", – подчеркнули в МИД.

Там отметили, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности, "Вагнер", используют террористические методы и несут ответственность за многочисленные военные преступления, убийства гражданских лиц и жестокое обращение с военнопленными как в Украине, так и в Африке.

В МИД также добавили, что Украина оставляет за собой право принять все необходимые политико-дипломатические меры в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали.

Следует отметить, что западноафриканская страна Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Местная хунта обиделась в поддержку Киевом действий повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ППК "Вагнера".

Напомним, ранее в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты. Движение туарегов заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

После феерического разгрома "вагнеровцев" туареги подняли флаг Украины. Появилась эксклюзивная фотография, на которой туареги стоят с двумя флагами – своим и украинским сине-желтым.