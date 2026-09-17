«Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне»: Зеленский указал на проблему. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу позиции Китая в войне Украины против России. Он заявил, что сожалеет о том, что Пекин не поддерживает Киев хотя бы на политическом уровне.

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Об этом глава государства заявил в интервью NHK. Информацию собрал OBOZ.UA.

"Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне — по крайней мере, политически, ведь речь идет даже не об оружии", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос заключается именно в политической воле. По словам президента, такую войну могут мгновенно начать и остановить сильные лидеры.

Владимир Зеленский также отметил, что к таким лидерам относятся и руководители Китая.

Китай может повлиять на Путина

Напомним, бывший посол США в России Майкл Макфол заявлял, что Китай остается единственной страной, обладающей реальными рычагами влияния на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, решающая роль в возможном давлении на Кремль принадлежит главе КНР Си Цзиньпину, поскольку Россия критически зависит от Китая, в частности в экономической сфере.

В то же время Макфол отметил, что Пекин пока не демонстрирует достаточного желания использовать это влияние. Дипломат выразил надежду, что после переговоров Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом Китай может занять более активную позицию и усилить давление на Путина с целью прекращения войны против Украины.

Как писал OBOZ.UA, в июне 2026 года Китай призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров и продемонстрировать политическую волю для достижения прекращения огня. В Пекине также заявили о готовности и в дальнейшем участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию войны.

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