В Китае обратились к Путину и Зеленскому в связи с войной в Украине

Китай призвал Россию и Украину как можно скорее вернуться за стол переговоров и продемонстрировать политическую волю для достижения "реального и обязательного прекращения огня". Обсуждение войны состоялось в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 29 июня, посвященного поддержанию международного мира и безопасности.

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Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй. Видео выступления опубликовано на платформе UN Web TV.

В ходе заседания Сунь Лэй заявил, что в последнее время как Россия, так и Украина понесли значительные потери, а число погибших мирных жителей достигло самого высокого уровня за долгое время. Все больше от войны страдает мирное население, а продолжение боевых действий только усугубит гуманитарный кризис.

Все стороны должны соблюдать нормы международного права, в частности международного гуманитарного права, и воздерживаться от атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Мы также настойчиво призываем возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН с целью достижения окончательного, реального и обязательного прекращения огня", — заявил Сунь Лэй.

По мнению китайской стороны, в войне нет победителей, а силовое противостояние не способно решить существующие проблемы. Ведь затягивание конфликта приведет лишь к новым жертвам, разрушениям и росту непредсказуемости ситуации.

Отдельно представитель КНР подтвердил, что Пекин не меняет своей официальной позиции по поводу войны в Украине и готов и в дальнейшем участвовать в дипломатических усилиях.

"Китай сохраняет беспристрастную позицию в отношении украинского кризиса (войны РФ против Украины — ред.). Будем активно работать со всеми сторонами — с Россией и Украиной, будем неустанно содействовать мирному процессу. Вместе с международным сообществом готовы и в дальнейшем играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию этого кризиса", — добавил постоянный представитель КНР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о возможной готовности к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в случае проведения такой встречи её можно организовать в столице Беларуси – Минске.

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