Макфол назвал единственного человека, обладающего рычагами давления на Путина, но есть "нюанс"

Китай остается единственной страной, обладающей реальными рычагами влияния на российского диктатора Владимира Путина. Решающая роль в возможном давлении на главу Кремля принадлежит именно лидеру КНР Си Цзиньпину.

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Однако важным нюансом является то, что у Пекина пока нет такого желания. Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол, передает Эспресо.

У Китая есть рычаги, но нет желания

"Без сомнения, Си Цзиньпин – единственный мировой лидер, который действительно способен оказать определенное давление на Путина. И такая возможность у него есть, ведь сегодня Россия критически зависит от Китая. Ее экономика сейчас чрезвычайно зависима от китайской поддержки. Честно говоря, я просто не видел, чтобы у Си Цзиньпина было такое желание", – объяснил дипломат.

Он добавил, что у России уже нет возможности реализовать свои ключевые военно-политические цели в войне против Украины, среди которых и полная оккупация Донбасса, и отметил, что всё больше международных экспертов приходят к выводу о неспособности Кремля одержать победу на поле боя.

Бывший посол также обратил внимание на сообщения, появившиеся после саммита на Аляске, о якобы попытках Путина через президента США Дональда Трампа добиться согласия Украины на передачу Донбасса. В то же время, по его словам, эта инициатива не получила развития, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский отверг такие условия.

Поэтому, в конечном итоге, предположил Макфол, Кремлю придется признать невозможность захвата Донбасса и отказаться от своих максималистских планов.

"Я надеюсь, что Путин в конце концов поймёт: Донбасс ему не захватить. Он пытается сделать это уже много лет – и до сих пор без успеха. Следовательно, ему придётся смириться со значительно более скромными целями", – заявил он.

Чего ожидают от Пекина

Бывший посол США в России предположил, что после переговоров Трампа с Си Цзиньпином Пекин может занять более активную позицию в отношении давления на Кремль. По его мнению, такое взаимодействие способно усилить международные усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

"Я надеюсь, что после встречи Си Цзиньпина и Трампа мы увидим больше усилий со стороны Китая, направленных на то, чтобы оказать давление на Путина и положить конец этому варварскому вторжению в вашу страну", – резюмировал Макфол.

Напомним, Путин сделал новое заявление о ходе войны против Украины, подчеркнув, что российские войска и впредь будут действовать "настойчиво" для достижения поставленных целей. При этом глава Кремля признал, что более активные действия на фронте сопряжены с рисками и потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее западные СМИ отмечали, что Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

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