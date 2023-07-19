Оккупанты сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки: Зеленский дал ряд поручений после ночной атаки РФ

Во время ночной атаки на Украину 19 июля российские террористы сознательно целились в инфраструктуру зернового соглашения. Каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни.

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Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и других регионах во время утреннего селекторного совещания.

О последствиях обстрелов главу государства проинформировали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Также с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий ВВС Николай Олещук.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – отметил украинский лидер.

Напомним: ночью 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесской области враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре раздались взрывы. Также громко было в Харькове, Запорожье, Киевской, Николаевской и других регионах.

Всего оккупанты запустили по Украине 32 беспилотника типа Shahed-136 и 31 ракету. 37 воздушных целей противника удалось обезвредить защитникам украинского неба. В несколько волн обстрелов противник использовал крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Основным направлением удара стала Одесщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля оккупанты атаковали "шахедами" Херсон. В результате попадания в Шуменском микрорайоне города произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка. 89-летнюю женщину спасатели достали из-под завалов собственного дома;

– также россияне атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе "Шахед". В результате удара был поврежден инфраструктурный объект.

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