Зеленскому удалось изменить мнение Трампа по поводу Путина, но США все еще думают о признании Крыма – Axios

Президент Украины Владимир Зеленский во время короткой встречи в Ватикане сумел частично изменить отношение американского лидера Дональда Трампа к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Однако США все еще думают о признании аннексии Крыма.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на два информированных источника. По их словам, Зеленский использовал 15-минутный разговор с Трампом тет-а-тет в базилике Святого Петра, чтобы побудить американского политика к более жесткой позиции в отношении Кремля.

После эмоционального спора двух лидеров в Овальном кабинете президент Украины впервые почувствовал, что повлиял на точку зрения Трампа, особенно по мотивации Путина в войне.

Уже на борту самолета, возвращаясь в США, Трамп опубликовал в Truth Social сообщение с редкой критикой в адрес российского президента.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто играет со мной и с ним нужно бороться по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций?" – написал он.

По словам одного из источников, встреча Трампа и Зеленского состоялась спонтанно после того, как оба лидера приехали на похороны, где они случайно встретились и решили провести разговор без присутствия советников. Хотя среди членов команды Зеленского были опасения по поводу риска этой встречи, особенно после инцидента в Овальном кабинете в феврале, президент все же решил воспользоваться возможностью.

Источники добавляют, что Зеленский сказал Трампу, что Путин не сдвинется с места, если Трамп не будет оказывать большего давления. Трамп ответил, что ему, возможно, придется изменить свой подход к Путину, о чем он позже написал в своем посте на Truth Social.

Зеленский также призвал Трампа вернуться к идее безусловного прекращения огня как первого шага к переговорам. Украина это предложение поддержала, но Россия отказалась. Один источник сообщил, что Трамп, похоже, согласился. Белый дом не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Когда попытка добиться прекращения огня провалилась, администрация Трампа перешла к продвижению мирного соглашения, которое Зеленский отверг частично из-за того, что оно включает в себя признание Крыма российской территорией.

По словам одного из источников, во время встречи Зеленский повторил, что не признает Крым российским, а Трамп четко дал понять, что и не просит его об этом. План предусматривает признание США, а не Украины.

Зеленский также отметил, что готов к компромиссам для прекращения войны, но для этого ему необходимы гарантии безопасности. В то же время Трамп настаивал на скорейшем подписании соглашения между США и Украиной о добыче полезных ископаемых.

Источники также сообщили, что одной из возможных причин того, что эта встреча Трампа и Зеленского была более положительной, стало то, что на ней не было вице-президента Джей ди Вэнса и представителя Белого дома Стива Уиткоффа, которых украинцы считают более благосклонными к позиции России.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Ватикане в субботу, 26 апреля, прошла хорошо. Глава Белого дома считает, что следующие несколько дней "покажут, был ли прогресс".

26 апреля Зеленский и Трамп провели 15-минутный разговор в Ватикане тет-а-тет. К нему планировал присоединиться президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп попросил оставить его с Зеленским вдвоем.

По итогам разговора обе стороны описали дискуссию как продуктивную, а президент назвал ее потенциально "исторической". По его словам, он успел обсудить с Трампом многие вопросы, в том числе защиту жизни людей в Украине и полное прекращение огня.

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