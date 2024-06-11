Зеленского очень разочаровал отказ Китая приехать на Саммит мира – СМИ

Отказ Китая принимать участие в Глобальном саммите мира, который в ближайшие выходные состоится в Швейцарии, стал "горьким разочарованием" для президента Украины. И неожиданный визит Владимира Зеленского на сингапурский саммит безопасности 9 июня связан именно с этим решением Поднебесной.

Об этом пишет германский Der Spiegel. Издание отмечает, что Зеленский в Сингапуре подверг жесткой критике Китай.

Россия кулуарно и усиленно трудилась над срывом швейцарского саммита. Результатом усилий Кремля, очевидно, и стало официальное заявление Китая об отказе от участия в этом мероприятии в какой-либо форме.

Издание обращает внимание на то, что визит Зеленского в Сингапур был неожиданным и удивил многих. Ведь ситуация в Азии мало задевает Киев, тогда как ситуация на фронте в самой Украине не лучшая. Поэтому авторы статьи предполагают, что поездка Зеленского на сингапурский саммит безопасности стал его ответом на позицию КНДР относительно Саммита мира.

По словам Зеленского, Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается отказать отдельные государства отправлять свои делегации на швейцарский саммит.

Издание назвало это выступление Зеленского "чрезвычайно острым представлением".

"Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, которое уговаривало Китай к участию. Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, прибавило бы саммита значительно большего веса", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

В конце мая Китай официально заявил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира. Мол, его проведение не отвечает требованиям Пекина о том, что в конференции должен участвовать представитель страны-агрессора России.

Президент Владимир Зеленский призвал не дать России помешать этому. По его словам, на саммите мира в Швейцарии, который запланирован на 15-16 июня, важно показать, что весь мир поддерживает окончание войны в Украине.

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