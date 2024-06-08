Участие примут более ста стран: Зеленский призвал не дать России возможности сорвать Саммит мира

На Саммите мира в Швейцарии, запланированном на 15-16 июня, важно показать, что весь мир поддерживает окончание войны в Украине. Президент Владимир Зеленский призвал не дать Российской Федерации помешать этому.

"Важно не дать возможности России сорвать наш саммит, строить альтернативные площадки пути к миру", – сказал гарант 7 июня в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Всего в инаугурационном саммите планируют поучаствовать более ста государств. На самом высоком уровне будут представлены в том числе страны Латинской Америки, Африки, Глобального Юга.

"Также желательно, чтобы те лидеры, которые имеют большое политическое влияние, помогали с привлечением лидеров, которые до сих пор балансируют между Украиной и Россией", – отметил глава Украинского государства.

Темами для обсуждения будут продовольственная безопасность, ядерная безопасность и возвращение пленных и детей.

"Уверен, что эти пункты не разделяют нас. Цивилизованные страны эти три пункта просто поддерживают. Есть более сложные пункты, они впереди. Но с чего-то нужно начинать", – объяснил Зеленский.

Один из представителей СМИ спросил, на какие уступки может пойти Украина для завершения войны.

"Если вы говорите о справедливости, то это не об уступках, а о договоренностях. Это не об ультиматуме, это об уважении. Уважения у нас к России – к убийцам – нет. Слову Путина доверять нельзя. В этих стенах у нас была Нормандская встреча (в 2019 году. – Ред.), и все тогда хотели, чтобы война закончилось... Кроме одного человека, который показал, что его слова пустые. Он не видит завершения войны, он ее только развернул. Вместо завершения – начал полномасштабное вторжение в Украину, что повлекло за собой тысячи погибших. Просто ему простить? Поэтому мне кажется, что нужно смотреть исключительно на Устав ООН, исключительно на законы", – ответил президент.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В конце мая Китай официально заявил, что не будет принимать участие в Глобальном саммите мира. Мол, его проведение не соответствует требованием Пекина о том, что в конференции должен участвовать представитель страны-агрессора России.

– Владимир Зеленский отмечал: Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

– Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что участие Пекина в саммите "было бы полезным".

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