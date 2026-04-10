Зеленский заявил, что Украина не будет ограничиваться пятью странами в вопросе множественного гражданства

С 2026 года в нашем государстве разрешили иметь гражданство других стран, кроме Украины. Сейчас речь идет о пяти западных государствах, где находятся больше всего наших соотечественников.

Однако ими перечень стран, чье гражданство может иметь гражданин Украины, не ограничится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Радио Свобода".

Отвечая на вопросы во время Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который проходил на Закарпатье, Зеленский заявил, что украинцы будут иметь возможность получить гражданство многих стран, с которыми наше государство граничит на западе. Однако этот процесс полноценно запустят после оценки правительством того, как это работает с первыми пятью странами, паспорта которых можно получать уже сейчас.

"Безусловно, мы говорим обо всех наших партнерских, дружественных странах. Страны, прежде всего ЕС и тому подобное... Кабинет министров должен посмотреть, как это будет работать. Сначала "пилот" – это эти пять стран, в которых, разумеется, больше всего находится сегодня граждан Украины. Поэтому выбраны такие первые пять, но, безусловно, ограничиваться пятью не будет никто", – заявил глава государства.

Впрочем, он не назвал временных рамок, подчеркнув необходимость практических результатов.

"Как только заработают эти пять стран (Германия, Польша, Чехия, Канада и США. – Ред.), как только мы увидим, что процесс пошел, сразу будет открыто для всех партнеров, а их у Украины очень много", – сказал Зеленский.

Со многими странами, на которые распространится впоследствии действие закона о множественном гражданстве, уже есть соответствующие договоренности. Это страны, где находятся много наших соотечественников:"почти все страны ЕС – все, или почти все, и не только страны Европейского Союза".

Как писал OBOZ.UA, закон, который создал возможность множественного гражданства в Украине, в Верховной Раде Украины приняли в июне 2025 года. Президент подписал его в июле того же года. В силу же закон вступил с 16 января 2026 года.

В августе прошлого года Зеленский сообщил, что первыми странами, в отношении которых начнет действовать закон о множественном гражданстве для украинцев, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

