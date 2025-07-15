Множественное гражданство и спецтрибунал против России: какие важные документы подписал Зеленский

Во вторник, 15 июля, президент Владимир Зеленский подписал ряд важных документов, которые, по его словам, усилят Украину. Это закон о множественном гражданстве, ратификация Соглашения о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

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Детали гарант сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил нардепов за поддержку решений.

"Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что внедрение множественного гражданства позволит заложить реальные юридические основы для единства миллионов украинцев во всем мире, а также людей других национальностей, которые выбрали Украину своей Родиной.

Благодаря созданию специального трибунала и международному сотрудничеству Украина сможет обеспечить неотвратимость наказания страны-агрессора за развязанную войну. Кроме того, решение о применении определенных видов вооружения, в частности противопехотных мин, позволит Украине достичь по крайней мере баланса в ресурсах, необходимых для обороны.

По словам президента, Россия никогда не присоединялась к Оттавской конвенции и не делала никаких честных шагов в направлении ограничения вооружений или гуманизации военных действий.

"Поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов. Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов", – написал украинский лидер.

Напомним, 15 июля президент провел совещание с будущим премьер-министром Юлией Свириденко и с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. Во время встречи были очерчены отдельные результаты, которых ожидают достичь в течение первых шести месяцев деятельности нового правительства.

Как писал OBOZ.UA, 15 июля Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности. Гарант заявил, что в Украине всегда побеждает жизнь, а верх берут ценности и наш характер.

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