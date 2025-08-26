'Шаг для единства украинцев': Зеленский назвал первые страны, где будет действовать множественное гражданство

После принятия закона о множественном гражданстве Верховная Рада Украины в ближайшее время утвердит необходимые нормативные акты. Первыми странами, где будут действовать эти нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев и обсудил с ними, в частности, и множественное гражданство.

Глава государства подчеркнул, что этот закон станет очередным шагом к еще большему единству украинцев во всем мире.

"Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты, и первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", – сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины подписал закон о множественном гражданстве, который уже вступил в силу, однако его полная реализация ожидается через шесть месяцев. За это время Кабинет министров и Государственная миграционная служба должны разработать процедуры, регулирующие, как украинцы смогут получать и пользоваться вторым паспортом.

Что предусматривает закон о множественном гражданстве

Главное нововведение закона – правительство будет определять перечень государств, гражданство которых будет разрешено иметь украинцам параллельно со своим. Речь идет о странах ЕС, НАТО, G7 и государствах, которые поддерживают суверенитет Украины и осудили агрессию РФ.

Закон прежде всего ориентирован на диаспору, где многие этнические украинцы хотят иметь паспорт Украины, не отказываясь от гражданства государства, в котором проживают.

Украинцы, которые уже имеют паспорта других государств, не обязаны сообщать об этом, если они не являются госслужащими или не подают декларации в НАПК. Процедура для этнических украинцев за рубежом осталась неизменной: подача документов через консульство, проверка и сдача экзамена по украинскому языку, истории и Конституции. Те, кто ранее отказался от украинского гражданства, теперь могут его восстановить.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ в частности определяет случаи, когда можно получить множественное гражданство, он также касается иностранцев, которые служили в украинской армии или оказывали ей помощь.

