Зеленский заявил, что Украина готова поставлять в Молдову и непризнанное Приднестровье антрацит для ТЭЦ. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять уголь для работы теплоэлектростанций на территории непризнанного Приднестровья. Глава государства подчеркнул, что украинские специалисты готовы выехать на место, чтобы обеспечить работу ТЭЦ на украинском антраците.

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Президент подчеркнул, что в Тирасполе знают о готовности Украины поставлять уголь. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

По словам президента, Украина готова дать Приднестровью антрацит для обеспечения работы ТЭЦ. Более того, Зеленский отметил, что для обеспечения всей территории Приднестровья электроснабжением, необходимо производить 220 ГВт энергии. Украина в силах обеспечить функциональность ТЭЦ в таком объеме.

При этом Зеленский подчеркнул, что в Тирасполе уже используют украинский уголь. Однако речь идет об антраците, который Россия ворует на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"У нас есть уголь, который мы можем поставлять в Молдову, можем дать в Тирасполь. Если действительно они хотят, чтобы люди получали энергию. Они могут сегодня рассказывать, что этот уголь не подходит технически, но они используют, кстати, украинский уголь – антрацит, который был украден Россией после оккупации части Донецкой и Луганской области. Именно там они взяли и просто украли наш уголь и часть этого угля отправлена в Тирасполь", – заявил Зеленский.

Напомним, Россия прекратила поставки газа в подконтрольное ей Приднестровье не из-за остановки транзита через Украину, а из-за долга молдавской газораспределительной компании Moldovagaz. Самой непризнанной республике финансовые претензии "Газпром" якобы никогда не предъявлял.

Как сообщал OBOZ.UA, в самой Молдове продолжает действовать объявленный режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря в министерстве энергетики сообщили, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

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