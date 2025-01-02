Приднестровье осталось без российского газа: долги перед "Газпромом" никто не признал

Россия прекратила поставки газа в подконтрольное ей Приднестровье не из-за остановки транзита через Украину, а из-за долга молдавской газораспределительной компании Moldovagaz. Самой непризнанной республике финансовые претензии "Газпром" якобы никогда не предъявлял.

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Об этом 1 января самопровозглашенный "президент" Приднестровья Вадим Красносельский заявил на заседании "оперативного штаба". По его словам, регион регион был готов к возникшим проблемам и справится с их последствиями.

"Вечером 31 декабря Россия прекратила поставку газа. Что касается Приднестровья – тут речь об особых финансовых взаимоотношениях между „Газпромом" и Moldovagaz. Как следует из заявления „Газпрома", непоставка газа связана с нерасчетом Moldovagaz за потребленный газ", – призвал Красносельский.

При этом он призвал не "зацикливаться на причинно-следственных связях", а пытаться их решить. Из-за непоставки газа в регионе уже возникли проблемы, поэтому надо заниматься их решением, чтобы они не развились дальше.

"Они (Moldovagaz. – Ред.) перепечатали письмо "Газпрома", поменяли название адресатов и направили его "Тираспольтрансгаз-Приднестровье", говоря о том, что якобы весь долг — это долг "Тираспольтрансгаз-Приднестровье", это прямая ложь, провокация. Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаз-Приднестровья" претензии не предъявлял", – добавил Красносельский.

Стоит отметить, что 1 января газ в молдавском Приднестровье отключили для многоквартирных домов и котельных. После этого в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. Запасов газа, по данным приднестровских властей, должно хватить на 20 дней. Молдавская ГРЭС с 1 января 2025 года переходит на генерацию электроэнергии на угле. Она и Дубоссарская ГЭС 1 января выдавали около 113 МВт, но есть возможность роста генерации в случае увеличения потребления.

Запасы газа Приднестровья составляют 13 млн кубометров. Этого объема должно хватить на 10 дней для северных районов и на 20 дней для южных районов Приднестровья.

Как уже сообщал OBOZ.UA, при этом в самой Молдове продолжает действовать объявленный режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря в местном Министерстве энергетики сообщили, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

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