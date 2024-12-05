Страна-соседка Украины на пороге чрезвычайного положения: рискуют остаться без газа зимой

Власти Молдовы требуют ввести в стране чрезвычайное положение в энергетической сфере. Министерство энергетики не закупило газ, когда цены на топливо были низкими и теперь правительство вынуждено повышать стоимость газа для населения. Главу Минэнерго уже отправили в отставку.

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Как сообщает NewsMaker, 5 декабря премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал отставки министра энергетики Виктора Парликова. В этот же день президент Майя Санду подписала соответствующий указ об отзыве Парликова с занимаемой им должности.

"Я потребовал отставки министра Виктора Парликова, потому что он несет ответственность за управление энергетическим сектором и допустил ошибки, которые привели нас к кризисной ситуации", – заявил Речан. До назначения нового министра премьер возьмет обязанности главы Минэнерго на себя.

Он также требует отставки главы Energocom Виктора Бынзаря. По словам премьера, компания "не закупила газ, когда это было возможно, прикрываясь бюрократическими процедурами" и провалила заготовку необходимого запаса на зимний период по выгодной цене.

Также Речан добивается отставки члена наблюдательного совета Moldovagaz Сергея Тофилата, который "несмотря на отсутствие полномочий, заблокировал закупку газа ответственными учреждениями в тот момент, когда это было наиболее выгодно". На это Тофилат обвинил премьера в "тиражировании дезинформации", а Бынзарь считает, что профессионально выполнял свою работу.

Тем временем Дорин Речан собирается обратиться к парламенту Молдовы с просьбой объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Если депутаты поддержат его предложение, ЧП может быть введно с 16 декабря.

3 декабря в парламенте прошли публичные слушания на фоне повышения тарифа на газ для молдован на 27,5% – с 13,13 леев до 16,74 леев (с НДС). Впрочем, в ходе парламентских слушаний ни виноввых, ни ответственных за возникший кризис выявить не удалось.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 2 января 2025 года Национальный банк Молдовы решил отвязать национальную валюту – лей – от доллара США. В дальнейшем в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса будет использоваться евро.

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