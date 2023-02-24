Верю, что Китай будет на стороне справедливого мира – на нашей стороне, – Зеленский о ''мирном плане'' Пекина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая относительно окончания российской войны в нашей стране, который КНР обнародовала в пятницу, 24 февраля. Он выразил надежду на то, что Пекин будет на стороне Украины.

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Об этом глава государства сказал во время своей пресс-конференции по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Зеленский отметил, что верит в выбор Китая быть на стороне справедливого мира.

"Если в этом плане нет пункта о выводе с украинской территории войск оккупанта, нам этот план не подходит", – заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что приветствует шаги Китая по завершению войны, но должен быть справедливый мир.

"Не думаю, что инициатива Китая – это предложение. Но это сигнал, что они готовы принимать участие в этой теме", – добавил Зеленский

Кроме того, он признал, что надеется, что Китай не будет поставлять оружие в Россию.

Отметим, "мирный план" Пекина по урегулированию войны в Украине состоит из 12 пунктов.

Среди них: уважение суверенитета всех стран; исключение мышления холодной войны; прекращение военных действий; запуск мирных переговоров; ликвидация гуманитарного кризиса; защита мирного населения и пленных; гарантии безопасности АЭС; снижение риска применения ядерного оружия; обеспечение вывоза зерна; отмена односторонних санкций; не допущение превращения мировой экономики в оружие; призыв к мировому сообществу к помощи восстановления Украины.

Как известно, во время выступления на Мюнхенской конференции главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что КНР категорически отвергает возможность дальнейшего развития войны в Украине, поэтому приготовила "мирный план" для ее окончания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он подчеркнул, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР.