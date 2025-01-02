Зеленский заслушал доклад министров о результатах визита в Сирию и раскрыл подробности. Фото

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра аграрной политики Виталия Коваля по результатам визита в Сирию. Представители украинского правительства в Дамаске поднимали вопросы безопасности и экономические перспективы.

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Зеленский заверил, что Украина поможет всем усилиям по стабилизации в Сирии. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

По информации главы государства, будет запущена программа "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, кто готов поддержать инициативу. В частности, Украина будет общаться с Соединенными Штатами и странами ЕС, чтобы поддержка была максимально сильной.

Зеленский подчеркнул, что укрепление стабильности на Ближнем Востоке обеспечит мир и безопасную торговлю для всех партнеров. Отдельно президент сообщил о переговорах с представителями Ливии.

"Готовимся возобновить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Я хочу поблагодарить нашу разведку за основу безопасности этих контактов. Как результат визита – будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас 400 миллионов долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить по меньшей мере вдвое", – сообщил президент Украины.

В свою очередь глава МИД отметил, что поездкой в ​​Дамаск украинская дипломатия в очередной раз удивила мир и перехватила инициативу.

"Мы заполняем пустоту, оставшуюся от россиян. И делаем это средствами дипломатии, гуманитарной поддержки, политического диалога. Россия годами посылала в Сирию бомбы, смерть, разрушение школ, больниц и другой гражданской инфраструктуры. Украина направляет муку, поддержку людям и восстановление нормальной жизни, предложения взаимовыгодного сотрудничества", – заявил Сибига.

Напомним, накануне стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с лидером сирийских повстанцев. Они обсуждали вопрос возобновления дипломатических отношений между нашими странами.

Ранее сообщалось, что Сибига поднял флаг Украины над консульством в Дамаске. Вместе с почетным консулом Тамером Аль-Тунси он пообщался с общиной украинцев в Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, Сирия готова развивать стратегическое партнерство с Украиной на разных уровнях. Также в Дамаске видят перспективы развития научного партнерства.

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